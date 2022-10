Gianfranco Rosi al Cinema Modernissimo per presentare "In viaggio"

Il regista Leone d’Oro e Orso d’Oro Ginafranco Rosi, dopo l’ottima accoglienza al Festival di Venezia, arriva sabato 8 a Napoli al Cinema Modernissimo con il suo ultimo film IN VIAGGIO con un appuntamento speciale: ore 21.15 proiezione del film e a seguire Q &A con il regista moderato da Titta Fiore.

Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco va a Lampedusa. Nel 2021 compie un importante viaggio in Medioriente, in Iraq e Kurdistan. Gli stessi luoghi che Gianfranco Rosi ha raccontato in Fuocoammare e Notturno. Papa Francesco in 9 anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi visitando 53 paesi. Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, il continente africano e il sud est asiatico, i suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi centrali del nostro tempo: la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà.

Gradualmente si compone il racconto di quello che è oggi il mondo. In una sorta di Via Crucis, Francesco è testimone della sofferenza del mondo e sperimenta la difficoltà di fare di più, oltre al conforto delle sue parole e della sua presenza. Gianfranco Rosi ripercorre i viaggi del Papa visionando i filmati che li documentano. Nell’osservare il Papa che guarda il mondo, Rosi imposta un dialogo a distanza tra il flusso dell’archivio dei viaggi del Papa, le immagini del suo cinema, l’attualità e la storia recente. Creando un equilibrio tra lo scorrere del tempo lineare e la memoria del cinema.

“In viaggio” di Gianfranco Rosi, presentato al Festival di Venezia in Selezione Ufficiale Fuori Concorso, è prodotto da 21Uno Film e Stemal Entertainment con Rai Cinema. Il montaggio è di Fabrizio Federico. Esce in sala il 4 ottobre distribuito da 01 Distribution.