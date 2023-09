Gianfranco Gallo chiude la seconda edizione della rassegna "Agorà San Sebastiano al Vesuvio"

Ultimo appuntamento di stagione per Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Sabato 9 settembre alle 21,15 nel Parco Urbano di via Panoramica Fellapane arriva Gianfranco Gallo in “Captivo” (prezzo del biglietto 8 euro + 2 prev.).

Lo spettacolo, che doveva svolgersi a fine agosto ma a causa del maltempo è stato spostato a settembre, fa parte della serata intitolata “Core core” che racchiude anche un prologo in musica del cantante e chitarrista Gianluigi Esposito.

Captivo è un potente ensemble, recitato e cantato, di personaggi teatrali e cinematografici legati dalla loro peculiarità di essere sempre sulla linea di confine tra bene e male. Un teatro canzone glocal che fa riflettere divertendo ed emozionando il pubblico. Gianfranco Gallo, accompagnato dal chitarrista solista jazz Antonio Maiello, dal polistrumentista Michele Visconte e dal percussionista Alessandro Cioffi, esprime sul palco tutta la sua arte dalla scrittura alla recitazione sino al canto.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è la manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club che gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2 e anche al botteghino sul posto