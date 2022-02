Gianfranco Gallo in scena al Mav con “Captivo”

Venerdì 18 febbraio al Mav di Ercolano arriva Gianfranco Gallo con lo spettacolo ?Captivo?.

Sul palco il grande attore metterà in scena personaggi teatrali e cinematografici legati tra loro da una stessa peculiarità: essere borderline, sulla linea di confine tra Bene e Male.

Lo spettacolo

Gianfranco Gallo mette sul palco a confronto vari autori e registi, anche di epoche e generi diversi, come Raffaele Viviani e Stanley Kubrick, per riflettere sul tema della violenza e sull?etimologia e sul senso di Captivo.

Il Mav continua ad essere, anche in questi mesi difficili, protagonista di importanti eventi di teatro e musica, voluti e sostenuti sin dall?inizio da Nino Daniele, che ha partecipato alla ideazione del calendario.

In prima linea anche Gianluigi Osteri, manager della Gabbianella che gestisce il teatro e che dichiara: «Nonostante la pandemia il teatro Mav, vuole essere una boccata di ossigeno per il territorio e per l'arte. Continuiamo a fare ciò che sappiamo fare meglio: cultura. Mettere in scena spettacoli ed eventi di qualità, è una ennesima prova, ma i fatti ci stanno dando ragione e continuiamo su questa strada»

I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Etes al link https://www.etes.it/sale/structure/list/14357/Teatro+M.A.V oppure al botteghino al teatro Mav (nei giorni Mercoledì/Giovedì/Venerdì 10.00/16.00)

Per info: +?? ?????????? dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00