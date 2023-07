Gianfranco Caliendo in concerto al Vocazionario di Pianura

Il cantautore Gianfranco Caliendo si esibirà in acustico al Vocazionario Deus Caritas Pianura, accompagnato dalla cantante Giada Caliendo e dal valente pianista/tastierista Francesco Lettieri; il concerto si terrà lunedì 31 luglio, alle ore 20:45. Nell'ambito dell'esibizione, il musicista canterà i suoi più grandi successi. Il luogo sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito. A seguire, la performance di Lino D'Angiò, attore, comico e brillante imitatore.



Il giorno dopo, martedì 1° agosto alle ore 21:00, Gianfranco e la sua Accademia Caliendo, prestigiosa scuola di canto moderno e strumenti, porteranno in scena il recital ''Fatti Santo'', dedicato alla figura di San Giustino Russolillo e ispirato all'omonimo musical del 2020. Prodotto da Agostino Romano e presentato da Lorenza Licenziati, il recital vedrà la partecipazione straordinaria di Antonello Rondi e Gigi Attrice.



Gianfranco Caliendo è stato, dal 1974 al 2012, iconico frontman, voce solista, chitarrista e autore del gruppo pop Il Giardino dei Semplici, band italiana rappresentativa degli anni ‘70 e ‘80: 4 milioni di copie vendute; tre Festivalbar e un Festival di Sanremo; oltre 2000 concerti tenuti in tutto lo stivale. Numerose le hits di Gianfranco e la band, che hanno segnato diverse generazioni: M’innamorai; Tu, ca nun chiagne; Una storia; Vai; Miele; Angela; Concerto in La minore; Silvie; Carnevale da buttare; ...E amiamoci. Caliendo ha scritto canzoni con diversi colleghi illustri, ed è riapprodato al Festival di Sanremo nelle vesti di produttore e autore per ben due volte, firmando il successo mondiale ''Turuturu'' (1.200.000 copie vendute), interpretato dalla figlia Giada sul palco dell'Ariston. Oggi, è un artista solista ed il leader della Miele Band, con all'attivo albums di grande impatto, di cui ricordiamo l'ultimo in ordine di tempo: Oltre il Giardino.