Gianfranco Caliendo in concerto al Teatro Troisi

Ritorna sulle scene il cantautore Gianfranco Caliendo, dopo la pausa forzata del mondo dello spettacolo negli ultimi anni. Con la sua Miele Band, l’artista si esibirà in un grande concerto al Teatro Troisi di Napoli, il 5 maggio: “Memorie di un Capellone”. Il titolo è tratto dalla fortunata autobiografia che Gianfranco ha pubblicato mesi fa con la IacobelliEditore.

Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare questa inconfondibile voce storica degli anni settanta/ottanta, che ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi: “M’innamorai”; “Miele”; “Tu, ca nun chiagne”; “Vai”; “Concerto in La Minore”; “Tu, tu, tu”; “Carnevale da buttare”; “...E amiamoci”; la sua versione di “‘A canzuncella”; “Vafancù” e tante altre.

Gianfranco è stato iconico frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012. Alcuni risultati conseguiti con il Giardino: 38 anni di carriera; 4 milioni di copie vendute; oltre 2000 concerti; 1 Festival di Sanremo e 3 Festivalbar; dozzine di partecipazioni a trasmissioni televisive Rai e Mediaset. In seguito, Gianfranco è divenuto un artista solista di spessore, pubblicando diversi albums e riscuotendo enorme successo dal vivo.

Anche se è stata anticipata la presenza di nomi a sorpresa, il concerto del Teatro Troisi già prevede due ospiti “ufficiali”: Gianni Averardi, con cui Gianfranco presenterà un’anteprima dell’originalissimo progetto “Liverpoolcinella”, e la cantautrice/poetessa Flora Contento. L’evento è prodotto da Agostino Romano.

La formazione della Miele Band: Gianfranco Caliendo (voce solista, chitarra principale); Peppe Mazzillo (tastiere e programming); Dami Tedesco (seconda chitarra, cori); Piero Pisano (basso, cori); Vito Capone (batteria, cori). Come backing vocalists, troviamo: Mario Garofalo e Daniela Vito.

In occasione del concerto, apripista del Tour 2022, sarà lanciato il CD di debutto della Miele Band: “Oltre il Giardino”.

L’album è stato preceduto dal singolo/videoclip “Le Canzoni del Giardino”, il quale ha ottenuto grande risonanza con i media e su YouTube, e nella sua tracklist sono presenti anche alcuni featuring con personaggi illustri.

Il disco e il libro “Memorie di un Capellone” saranno disponibili nel foyer del teatro, ad un prezzo speciale per il pubblico.



