Giancarlo Vorzitelli in "Napoli tra (le) dita"

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 22 Aprile 2023 ore 21:00, in programma uno spettacolo musicale con il cantutore Giancarlo Vorzitelli dal titolo Napoli tra (le) dita.



Vorzitelli in una semplice conferenza musicale e con l’amico di sempre, il suo pianoforte e la sua voce, cerca di ritrovare l’emozione vera, fra chi si pone come narratore musicale ed il pubblico che ha sete di un sentimento senza sovrastrutture superflue. Capolavori come: A serenata 'e pulecenella, Canzona Appassiunata, Che lle conto, Canzone pettegola, Agata …. E tante altre che hanno come comune denominatore “Il tradimento”!



Giancarlo Vorzitelli musicista napoletano, cantautore e pianista con la mission di valorizzare l’inestimabile tesoro racchiuso nello scrigno della cultura e letteratura Napoletana.

Come sempre prima dello spettacolo sarà servita una degustazione di cucina tipica napoletana ( antipasto, primo piatto, dolcetto) accompagnata da un bicchiere di vino rosso e un assaggio di limoncello.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).



Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.