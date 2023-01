Ghost tour: con i cacciatori di fantasmi nei luoghi più infestati del centro storico di Napoli con aperitivo conclusivo

L’unico Tour in Italia solo sul Paranormale! L’originale, il più copiato, con i Cacciatori di Fantasmi in un percorso tra i luoghi più infestati del centro antico di Napoli.

•Visita guidata con un GHOST HUNTER • Dimostrazione e utilizzo K2 rilevatore di entità

•NOVITÀ Dimostrazione e utilizzo SPIRIT BOX

•Drink presso un locale (Bar e Ristorante) rinomato del centro antico

•SI ENTRA IN DUE PALAZZI INFESTATI

•L’unico Tour in Italia solo sul Paranormale!

•NEW Sarete protagonisti di un esperimento in diretta con i "vostri cellulari"

Non dovete perdervi per nulla al mondo questo tour, organizzato dall’Associazione Culturale De Rebus Neapolis che si propone di creare un approccio conoscitivo e profondo nello svolgere analisi di rilevazione dati nel campo del paranormale. Il nostro Ghost Tour ha lo scopo di divulgare e avvicinare ad una materia tutt'oggi oggetto di studi ed approfondimenti un pubblico incuriosito ed appassionato, con l'aiuto di una guida Ghost Hunter. Utilizzeremo il “K2” un rilevatore di campi magnetici che, opportunamente utilizzato consente di individuare la presenza di entità occulte. Per dare spessore e credibilità allo strumento, affiancheremo a questo la Spirit Box della quale, oltre ad illustrare l'utilizzo, testeremo insieme anche in che modo gli spiriti si mettono in comunicazione diretta con noi, Ghost Hunters. Entreremo in due palazzi infestati per scoprire insieme, attraverso un esperimento che vedrà il coinvolgimento di ciascun partecipante cosa hanno da comunicarci le anime sospese. Il Percorso si concentra nel cuore di Napoli, alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città insieme a presenze oscure e talvolta malevole ancora da identificare. Ci fermeremo alla soglia di quei portali che mettono in comunicazione il mondo dei vivi con il mondo dei morti. Infine raggiungeremo un luogo intriso di mistero: la chiesa dei Santi Severino e Sossio dove, avvolti da un'atmosfera spettrale scopriremo quante vicende oscure l'hanno vista protagonista. Qui, esorcismi e anime dannate hanno lasciato un segno ancora tangibile. Al termine del tour ci recheremo in un locale del centro antico per gustare un drink ascoltando buona musica.

DATE:

TUTTI I SABATO E LE DOMENICHE

Senza scadenza

INIZIO TOUR ORE: 21:00

Durata del tour: 2 ore

Luogo d’incontro:

Piazza San Domenico Maggiore (vicino l’obelisco lato via Benedetto Croce)

COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto € 12 (13-17 anni)

-Ridotto studenti universitari

€ 13 (dimostrare iscrizione)

PER GLI ARGOMENTI TRATTATI SI SCONSIGLIA VIVAMENTE LA PARTECIPAZIONE AI MINORI DI ANNI 13

Percorso Guidato a piedi, all'esterno nel centro antico di Napoli con possibile visita di 2 palazzi infestati.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-paranormali-napoli/9_Ghost-Tour

PER PRENOTARE CON PAGAMENTO DIRETTAMENTE ALLA GUIDA BASTA INVIARE UN MESSAGGIO WHATSAPP Indicando un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465

PUNTO INFO: 3511258465

Scopri di più:

https://derebusneapolis.com/it/tour-paranormali-napoli/9_Ghost-Tour