Ghost Tour - I fantasmi di Napoli

Ci sono storie che è difficile immaginare quando, nelle giornate di sole, le piazze e le strade di Napoli risplendono di colori e risuonano di voci e musiche, gremite di turisti e studenti. Eppure, quando cala la sera e le ombre si allungano, torna in mente che sotto la città esiste un enorme cimitero. Chilometri di gallerie sotterranee raccontano una storia mitica di abitanti pre ellenici che vivevano nascosti dalla luce del sole.

Non esiste, in realtà, città al mondo dove il confine tra realtà ordinaria e paranormale sia così labile come a Napoli. Qui ancora si cammina lungo le strade tracciate dai coloni Greci, si vive in palazzi stratificati da millenni di storia. Da tempo immemore, i Napoletani sono abituati a convivere con la morte, vivendo circondati da vulcani che in ogni momento possono aprire le loro bocche.

I palazzi nobiliari, le millenarie vie tra cardini e decumani, portano memoria di storie agghiaccianti durante la loro esistenza e c'è chi giura che ancora oggi è possibile ascoltarne l'eco.

Andremo alla ricerca del fantasma della bella Maria d'Avalos, brutalmente uccisa dal marito nel 1590 nella loro dimora su piazza san Domenico, scopriremo la storia di Bianca, la fanciulla murata viva dalla duchessa di Laurino, gelosa della sua bellezza, l'inquietante leggenda della strega di port'Alba, vedremo un nome palazzo che la leggenda vuole costruito in una notte dal Diavolo in persona, scopriremo il legame che esisteva tra Napoli e l'Ordine cavalleresco del Drago che ha fatto supporre addirittura che il Conte Dracula in persone sia seppellito nella nostra città, e molto altro ancora. Leggenda, storia e inquietanti indizi rendono Napoli una delle città più infestate del mondo.

Domenica alle 17 si parte da Piazza del Gesù Nuovo.

Durata del tour: 2 ore.

Costo tour:

10€ adulti e ragazzi dai 10 anni in su

gratuito fino a 9 anni

info e prenotazioni +39 3497243773

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI -Si consiglia di prenotare quanto prima. Il tour sarà svolto secondo tutte le norme preventive ANTICOVID per cui i partecipanti potranno stare a debita distanza e dovranno TUTTI indossare la mascherina.

TOUR condotto da una guida AUTORIZZATA dalla Regione Campania