Ghost Tour Adventure speciale: con i ghost hunter nei palazzi infestati di Napoli

Vi presentiamo con orgoglio la nostra novità, unica in Italia, arriva dagli Stati Uniti, la prima serie di tour di avventura paranormale basato sull’indagine. L’I.S.P (Indagini e Studi sul Paranormale) ha aperto i Paranormal Adventure Tours che portano gli ospiti in alcuni dei siti più infestati e storici della Città. Dal successo del “GHOST TOUR” nel centro antico di Napoli e dalla richiesta da parte del pubblico di più storie in più luoghi della città con una partecipazione “attiva” nelle indagini, insegnando tutto su come funziona l'attrezzatura dei Ghost Hunters. Nasce così il “PARANORMAL ADVENTURE TOURS” per tutti gli appassionati del Paranormale e fan dell'autenticità e avventura. Dietro ci sono professionisti, studiosi del Paranormale ed il nostro Staff è attento nel cercare luoghi unici. Vi annunciamo il primo Ghost Tour Adventure con una location unica al mondo! Santa Luciella, una piccola chiesa nel centro storico di Napoli, custodisce una leggenda che si tramanda da secoli: quella del teschio con le orecchie.

Nell’ipogeo della chiesa è situato un raro esemplare di cranio con cartilagini mummificate, ribattezzato come il celebre teschio con le orecchie ed è proprio in questo luogo che proveremo con le nostre attrezzature insieme a voi ad avere contatti paranormali. Con la nostra Spirit Box proveremo a metterci in contatto con le entità, se avremo fortuna ascolteremo voci che provengono dell’oltretomba, forse per capire ancora di più cosa c’è oltre quel confine...Il Percorso si concentra nel cuore di Napoli, le tappe sono quindi lungo le vie antiche dei Decumani, tra i vicoli, le piazze e le strade dell’antica Neapolis alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città.



Diventa tu l'investigatore! Userai veri strumenti di indagine per scoprire da solo le entità che si paleseranno!

IN DUE DATE:

SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO

ALLE ORE 21:00

Il tour dura 2 ore

Luogo d’incontro:

Piazza San Domenico Maggiore (vicino l’obelisco)

VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI.

-IL TICKET COMPRENDE:Visita guidata con esperti del paranormale membri dell’ISP (Indagini e Studi sul Paranormale) equipaggiati di strumenti + ticket ingresso alla Chiesa di Santa Luciella + visita palazzo infestato.

>COSTI TOUR:

-Intero € 15

-Ridotto studenti universitari € 13 (dimostrare iscrizione)

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/ghost-tour-adventure

-PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/ghost-tour-adventure

•OBBLIGATORIO:

Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

