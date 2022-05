Ghali incontra i fan a Napoli

Dopo l'uscita del suo nuovo album, Sensazione Ultra, pubblicato il 20 maggio per Atlantic Warner/Sto Records, Ghali arriverà a Napoli martedì 24 maggio per incontrare i suoi fan nella data instore alla Feltrinelli c/o FOQUS (Via Portacarrese a Montecalvario, 69), alle ore 18:00.

Ghali, artista con all’attivo 45 Dischi di Platino e 13 Oro, torna con 12 tracce che rivelano le sue due anime: quella degli esordi, legata alla musica hip hop e quella più pop capace di farsi largo nella cultura e nelle case delle famiglie italiane.

Durante l’incontro Ghali racconterà i dietro le quinte di Sensazione Ultra e poi finalmente riabbraccerà i suoi fan. Da sempre il rapporto fra Ghali e i suoi fan è davvero un legame indissolubile e i firmacopie rappresentano una grande occasione, dopo due anni di stop, per tornare ad incontrarsi e passare del tempo insieme festeggiando l’ultima release dell’artista.