Giornata della legalità, incontro con Don Aniello Manganiello

Giornata della legalità, oggi l’incontro con Don Aniello Manganiello al teatro comunale. La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dal Comitato Genitori Scuole di Mugnano in collaborazione con la Pro Loco, andrà in onda nella giornata di domenica sulle piattaforme social nel rispetto della normativa anti-covid 19. L’evento vede come ospite d’eccezione Don Manganiello, prete di trincea che per anni ha combattuto la camorra, che ha incontrato i ragazzi della scuola media “Illuminato-Cirino” e del liceo Segrè.

“L’obiettivo – spiega Ciro Clemente presidente della Proloco – è quello di diffondere i valori del rispetto, della legalità e della solidarietà tra i giovani. Ringrazio l’amministrazione comunale per il supporto e tutti gli ospiti intervenuti". Sono intervenuti all’iniziativa l’assistente sociale Rita Calì e gli assessori Carmine Cirullo, Carmen Ausilio e Luisa Zincarelli. Presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Nell’ultimo anno la pandemia ha preso il sopravvento su tutti gli aspetti delle nostre vite, ma non dobbiamo dimenticare o mettere da parte tematiche importanti come la legalità, la violenza sulle donne, la difesa dell’ambiente, la lotta alla criminalità organizzata. Dobbiamo continuare a parlarne e a sensibilizzare i giovani del nostro territorio, guardando al futuro e cercando di costruire una società migliore”.