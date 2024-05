Una serata al Nest con… Geppi Cucciari

Sabato 4 maggio 16:30 Geppi Cucciari protagonista del format “Una serata al Nest con…”, diventato uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati della stagione che, anno dopo anno, ha visto calcare le tavole del Nest da artisti di caratura internazionale.

Attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest, Geppi Cucciari smetterà i panni dell’attrice, per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa.

Donna agguerrita, armata di parlantina graffiante, Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi - è promotrice di un irresistibile femminismo ironico. Nata a Cagliari il 18 Agosto 1973, Geppi Cucciari cresce a Macomer, in provincia di Nuoro. Giovane sportiva, si dedica alla pallacanestro, arrivando a giocare anche in serie A2 con la maglia del Virtus Cagliari. Trasferitasi a Milano, consegue prima la laurea in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore per poi frequentare il laboratorio teatrale Scaldasole. La notorietà arriva nel terreno fertile e creativo di Zelig, scintilla che dà il via ad una serie ininterrotta di programmi televisivi e radiofonici d'impronta ironica (Pinocchio, Comedy Lab, Geppi Hour, Zelig Off). La prorompente vivacità di Geppi Cucciari è artisticamente duttile. Partecipa a spettacoli teatrali, ad alcune sitcom televisive (Belli dentro) e scrive romanzi, racconti irridenti di una single nostrana. Premiata con diversi riconoscimenti per le sue recenti apparizioni televisive (Victor Victoria, Le invasioni barbariche), approda al cinema con Grande, grosso e Verdone (2008), in un contesto che esalta le sue doti da comica. Conferma un certo interesse per le problematiche sociali collaborando al film indipendente La ballata dei precari (2012), opera corale esplicita nei temi sin dal titolo. Dopo la commedia agrodolce Passione sinistra (2013), entra nel cast di Terza Categoria (2013), racconto di sogni e corruzione all'interno del macrocosmo calcistico. Quasi un ossimoro per l'orgoglio femminile di Geppi Cucciari. Dal 14 settembre 2015 è conduttrice del programma radiofonico Un giorno da pecora su Rai Radio 2 e successivamente dal 12 settembre 2016 su Rai Radio 1 insieme a Giorgio Lauro. Dal 24 gennaio 2016, è conduttrice del programma Le iene affiancando alla conduzione Miriam Leone e Fabio Volo la domenica e Nadia Toffa e Pif nella puntata del martedì. Il 29 ottobre 2016 inizia a condurre insieme a Massimo Gramellini Le parole della settimana su Rai3. Nel 2017 ha doppiato Barbara Gordon, alias Batgirl, in LEGO Batman - Il film e ha avuto il ruolo di narratrice per il programma di seconda serata di Rai 3 I ragazzi del Bambino Gesù. Dal 2020 conduce su Rai 3 il programma Che succ3de?