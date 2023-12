Geolier in concerto allo Stadio Maradona

Il 2023 è l’anno di Geolier. Il suo ultimo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, alla #1 della Classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi. Una pioggia di certificazioni, 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale. Due tour che l’hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope.

Ora Geolier è pronto a chiudere un 2023 da record nel miglior modo possibile, annunciando uno speciale e imperdibile concerto nel luogo simbolo della sua Napoli: sabato 22 giugno 2024 Geolier sarà per la prima volta in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Non solo Napoli, il rapper sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024. Questi tutti gli appuntamenti annunciati, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, le cui prevendite sono aperte dalle ore 16.00 di sabato 2 dicembre:

15 GIUGNO 2024 - MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO

22 GIUGNO 2024 - NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

28 GIUGNO 2024 - ROMA - ROCK IN ROMA - IPPODROMO CAPANNELLE

6 LUGLIO 2024 - MILANO - FIERA MILANO LIVE - RHO

Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it

Uno straordinario ritorno live per un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Frecciarossa è Treno Ufficiale di “Geolier Live 2024”. Grazie alla partnership con Frecciarossa, saranno previste agevolazioni per raggiungere i luoghi degli eventi. Eventi in Bus è servizio bus ufficiale di “Geolier Live 2024”.