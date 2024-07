Geolier in concerto all’Ippodromo di Agnano

Se il 2023 è stato il suo anno, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, 1 nuovo album dei record e 3 stadi sold out nella sua Napoli con ben 145.000 presenze.

Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, Geolier pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Dopo il grande show di ieri sera, sabato 6 luglio, davanti ai 37.000 spettatori della tappa milanese del tour estivo, ha annunciato oggi il suo tour nei palasport per marzo 2025. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto e imperdibile live del 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano.

Queste le date - prodotte da Magellano Concerti - che vedranno Geolier protagonista di 5 speciali concerti nei principali palazzetti italiani:

15 MARZO 2025 - JESOLO (VE) - PALAZZO DEL TURISMO - DATA ZERO

21 MARZO 2025 - MILANO - UNIPOL FORUM

23 MARZO 2025 - TORINO - INALPI ARENA

25 MARZO 2025 - BOLOGNA - UNIPOL ARENA

28 MARZO 2025 - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT

25 LUGLIO 2025 - NAPOLI - IPPODROMO DI AGNANO

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 8 luglio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info su www.magellanoconcerti.it .

L’annuncio arriva in un momento in cui GEOLIER è davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, “DIO LO SA” (Warner Music Italy) ha già conquistato il disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di FIMI/GfK Italia.