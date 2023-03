Genny Avolio in "Se mi dici di sì...ti faccio un varietà!"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Se mi dici di sì...ti faccio un varietà!" è il nuovo spettacolo scritto, diretto ed interpretato da Genny Avolio.

Una commedia musicale, con 14 artisti in palcoscenico tra cantanti, attori, ballerine e musicisti, che debutta per la prima volta al teatro Vittorio Alfieri di Marano di Napoli il 24 e 25 marzo 2023.

Dopo il successo di E SE NON FOSSE UN SOGNO?, Genny Avolio ritorna a teatro con uno spettacolo come sempre ricco di musica classica napoletana e divertimento ma stavolta con una storia del tutto nuova e divertente; la direzione musicale è affidata a Rosario Esposito mentre le coreografie sono di Sara Iazzetta e Fiorella Russo in questa produzione anche nelle vesti di co-protagonista.

Lo spettacolo riprende una tematica più che attuale ovvero il conflitto che persiste tra il successo dettato dai social e la dura fatica di chi nasce per essere artista, infatti oggi nasce un’artista su 10 influencer che, come la denominazione vuole, influenza senza ne arte e ne parte decine di migliaia di persone che ormai sono pilotate dai social.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3279234590 - 3394652642