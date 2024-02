Genny Avolio in scena con "Se mi dici di sì...ti faccio un varietà!"

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, Genny Avolio replica lo spettacolo "Se mi dici di si...ti faccio un varietà" il 23 marzo al Teatro Vittorio Alfieri di Marano.

Una commedia musicale, omaggio alla canzone classica napoletana, con 12 artisti in palcoscenico tra cantanti, attori e ballerine.

La regia è di Genny Avolio, la direzione musicale è affidata a Rosario Esposito mentre le coreografie sono di Sara Iazzetta e Fiorella Russo.

Lo spettacolo riprende una tematica più che attuale ovvero il conflitto che persiste tra il successo dettato dai social e la dura fatica di chi nasce per essere artista, infatti oggi nasce un’artista su dieci influencers che, come la denominazione vuole, influenzano senza ne arte e ne parte decine di migliaia di persone.

Per info e prenotazioni 3394652642 - 3279234590