Alla Libreria Scarlatti, presentazione del libro di Gennaro Parisi “Io, Nennella e il professore"

Martedì 16 luglio, alle ore 18:00 presso la Libreria Scarlatti, si terrà la presentazione del libro di Gennaro Parisi “Io, Nennella e il professore" Kairos Edizioni.

L’autore da sempre grande osservatore di Napoli e dei napoletani scrive dei racconti per mettere in evidenza: Comunicazione, Empatia e Accoglienza che caratterizzano il popolo partenopeo. Un napoletanista, scrittore di tante peculiarità tipiche, Claudio Pennino, fornirà al pubblico curiosità e nuove conoscenze.

Le letture teatralizzate saranno a cura dell’ecclettico Tommaso Tuccilo. Non potrà mancare la canzone e la musica napoletana che rappresentano ulteriori strumenti di conoscenza del nostro sentire. La cantante, o per meglio dire, l’interprete delle canzoni che verranno eseguite saranno a cura di Laura Misticone, ad accompagnarla Luciano Liguori, chitarra; Michele Serao, mandolino; Peppe Bonetti, mandola. Non mancherà una sorprendente canzone che si è inserita nel panoroma musicale partenopeo e che potrà aprire a diverse considerazioni.

A condurre l’incontro la giornalista Laura Bufano.