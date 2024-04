A Napoli la presentazione di "Personaggi in cerca di lettori" di Gennaro Marino

Sabato 20 aprile 2024, alle ore 18.00, presso la Libreria Raffaello in via Kerbaker, 35 si terrà la presentazione dei racconti del prof. Gennaro Marino Personaggi in cerca di lettori, Kairos Edizioni.

Dopo i saluti dell’Editore, Giovanni Musella, la giornalista Laura Bufano presenterà l’autore che introdurrà la sua opera con un breve prologo dal titolo: La forza di gravità orizzontale. Le domande di Laura Bufano entreranno nel merito dei leitmotiv dei suoi racconti, in primis l’uso delle arti come raccordo tra realtà e immaginazione. Un esempio fra tanti, la trasposizione verbale di scene tratte da film famosi che fanno da sfondo alle storie e ai suoi personaggi. Sarà anche interessante indagare sull’uso del dialetto in alcuni momenti più drammatici dei racconti e su un tratto originale del suo libro, ovvero l’uso di un QR Code di saggiare l’effetto di questo innovativo modo di raccontare.

Interverranno la scrittrice Rosalia Catapano e il noto scrittore Luciano Scateni. Le letture saranno a cura di Maria Rosaria Riccio, psicoterapeuta, docente di biodramma, scrittrice. Si aprirà infine un dibattito con il pubblico presente.