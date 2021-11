Gennaro De Crescenzo al teatro Il Piccolo con "Concerto Flegreo"

Domenica 5 dicembre, ore 19:30 appuntamento in Piazzale Vincenzo Tecchio 3 Napoli, al “Teatro Il Piccolo”, il “Concerto Flegreo” di Gennaro De Crescenzo.



L’album dal titolo “Musica per Napoli”, segna il suo esordio, le sue canzoni all’insegna dell’amore che hanno riscontrato grande successo in Campania e a livello nazionale, un repertorio e un omaggio a Napoli, alla sua musica, ai suoi suoni, alle sue strade e alla sua tradizione.



Un grande evento che fonde musica e sociale, tanti ospiti tra cui: special guest Antonella Leardi per l’associazione onlus Ciro Vive, Chitarra classica ed acustica Mikele Buonocore, tastiere e piano Maurizio Epoca, fisarmonica Andrea Carpentieri, Percussioni e tamburi a cornice Gaetano Greco.



Ospiti della serata: Antonio Filippelli direttamente da Zelig e Colorado, ADEM sassofonista, Daniela Trionfante violinista e Rayan ballerino. A presentare la serata: Edda Cioffi e Chiara Cernicchiara, la direzione artistica di Mikele Buonocore.