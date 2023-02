Al Teatro Totò in scena "Genitorial - Istruzioni per l'uso" con la regia di Paolo Caiazzo

Nuovo appuntamento da non perdere al Teatro Totò, dove, da venerdì 17 febbraio, gli attori Salvatore Gisonna, Yuliya Mayarchuk, Angelo Belgiovine e Peppe Laurato, presenteranno lo spettacolo “Genitorial - Istruzioni per l'uso”.

In scena nello spazio di via Frediano Cavara diretto da Gaetano Liguori, fino a domenica 26 febbraio, la nuova e divertentissima commedia scritta da Salvatore Gisonna e Marco Critelli vede all'opera come regista Paolo Caiazzo.

“In una società dove spesso i ruoli si ribaltano- si legge nelle note dello spettacolo- ecco che ci troviamo davanti ad una famiglia dove la mamma fa l’influencer, il papà ufficiosamente fa il delivery, ma ufficialmente si dedica anima e corpo ai giochi elettronici, mentre a mandare avanti la casa sono i due figli estremamente responsabili. La piccola Chanel, che si dedica alle faccende di casa e Jason che è il genio di casa, sempre in contrasto con il padre che lui giudica immaturo e banale, il tutto condito da uno zio invadente e ipocondriaco, ingegnere, ma con poco ingegno che lavora in un call center e vende aspirapolveri. La situazione cambia però quando la scuola manda a casa un assistente sociale pignolo e stravagante per verificare il comportamento dei genitori completamente assenti nella vita scolastica dei due. A questo punto i due devono rimboccarsi le maniche, immergersi in questa nuova avventura, quella dei genitori, e aiutati dallo zio cercano di meritarsi la fiducia dell’assistente sociale nonché l’amore dei loro figli".