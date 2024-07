Gemitaiz in concerto all'Ex Base Nato: unica data in Campania per il The QVC Experience Tour

Partito dal palco del Rock in Roma, il "The QVC Experience" tour di GEMITAIZ, sta portando quest'estate sui più importanti palchi estivi le principali tappe dei QVC, dal volume 1 fino al 10, insieme alle sue hit storiche. Uno show mai visto prima, attraverso un viaggio nel tempo e nella sua musica, per far vivere agli spettatori una vera QVC Experience

Giovedì 18 luglio alle ore 21 arriva anche a Napoli, nella sua unica tappa in Campania, alla EX Base di Bagnoli (via della Liberazione, 115) con il suo atteso concerto. I biglietti per assistere al live - organizzato da Veragency e Magellano Concerti – sono disponibili su Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali.

“QVC10 - QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10”, già certificato oro, ad una settimana dall’uscita ha conquistato il primo posto della classifica Fimi Top Album (dati diffusi da Fimi/Gfk), totalizzando oltre 80 milioni di streaming totali. Nelle prime 72 ore ha esordito al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify. Parallelamente alle sue uscite discografiche, Gemitaiz ha continuato a portare avanti la pubblicazione dei mixtape diventati ormai cult, un’esigenza per il rapper romano per esprimersi e scrivere andando oltre le logiche di un album ufficiale.

Per informazioni: tel. 335 5235134 - info@veragency.com