Gedeone cuor di fifone: spettacolo per bambini nel Giardino Segreto della Reggia di Portici

Domenica 9 luglio, ore 18.30, terzo e ultimo appuntamento della rassegna Oltre il Giardino - Rassegna di teatro e poetiche nei giardini della Reggia di Portici, un progetto di Mario Gelardi, realizzato dal Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con l’associazione BLab, organizzato da Idee fuori scena in sinergia con il MUSA - Musei della Reggia di Portici e il Dipartimento di Agraria, con il patrocinio del Comune di Portici. L’incantevole Giardino Segreto della Reggia di Portici ospiterà lo spettacolo per bambini Gedeone cuor di fifone, scritto da Roberta Sandias, diretto da Maurizio Azzurro, interpretato da Antonio Turco e Antonio Elia (consigliato dai 3 anni in su).

I bambini che vogliono vivere un pomeriggio in Villa, si imbatteranno nelle vicende dei due fratelli, Gedeone e Pancrazio, personaggi che sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere. Ad ostacolare il loro vivere quotidiano, le paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare i propri timori.

Il costo del biglietto è di 8 euro.

Per info e prenotazioni: 347 096 3808 oppure scrivendo a oltreilgiardinobotteghino@gmail.com