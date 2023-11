Gea Martire in "La cappella di famiglia" a Villa di Donato

Sabato 18 novembre, alle ore 21.00 Villa di Donato riprende il filone L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie… un progetto speciale, fortemente voluto da Patrizia de Mennato, con importanti voci chiamate a narrare, a dare materia e colore a cunti, favole, e per l’appunto altre storie, ad incantare… e così avviene con La cappella di famiglia, un racconto di Marco Perillo (che introdurrà come discussant), in cui affabulatrice ed incantatrice è Gea Martire.

Si tratta di una storia (non un cunto o una favola), i cui toni sono stati romanzati per essere avvincenti e tenere gli spettatori sospesi; se la suspance è dote amabile ed amata in chi scrive, il contesto storico è reale, e si staglia su fatti realmente accaduti a Napoli, alla fine del ‘700, all’epoca di Ferdinando IV e dell’occupazione dei Francesi.

Le storie, dunque, quelle narrate a livello drammaturgico, si innestano sulla Storia, tramandata negli annali e dalle cronache di eventi tangibili, ed in questo solo vocabolo, imponente, germogliano e si dipanano tutte le accezioni più sottili.

Nei medesimi anni Villa di Donato già si ergeva a Sant’Eframo, già era stata costruita e la famiglia e tutti gli affiliati del Borgo ne popolavano la corte, i poderi, le stanze, spettatori di rivoluzioni, cambiamenti politici e restaurazioni.

La vicenda narrata nella Cappella di famiglia, abilmente dischiusa dalla penna di Marco Perillo, riporta agli ultimi anni del 1700: Theresa Blake, giovane donna irlandese, si trasferisce a Napoli per andare in moglie a Giordano Ascione, facoltoso giureconsulto napoletano. Il matrimonio entra presto in crisi: le continue assenze del marito inducono Theresa a sospettare di essere tradita. Amareggiata e delusa, si raccoglie ogni giorno in preghiera nella piccola cappella, di proprietà della famiglia Ascione, dove trova conforto nei benevoli consigli del parroco, don Cosimo.

Un giorno, mentre attraversa il borgo di Santa Lucia in carrozza, conosce un giovane pescatore di nome Antonio, dal quale resta fortemente attratta. Poco dopo don Cosimo la informa di un’incredibile verità appena scoperta: Giordano non la tradisce ma, peggio, è membro di una setta di rivoluzionari, che mirano a rovesciare il trono di Ferdinando IV di Borbone. Di lì a poco la setta viene scoperta e Giordano Ascione imprigionato.

Theresa, sola ed in gravi difficoltà, dopo alcuni mesi ritrova il bel pescatore al borgo di Santa Lucia, dove ogni anno impazza, a fine agosto, l’imperdibile festa della ‘nzegna.

Nel gennaio del 1799 i Francesi entrano a Napoli, Ferdinando fugge a Palermo, i patrioti vengono liberati, Giordano Ascione diventa giureconsulto della neonata Repubblica Napoletana. Il pescatore Antonio, rimasto fedele al sovrano, è in pericolo. Sorte vuole che Theresa sarà nella condizione di assicurargli un rifugio all’interno della cappella di famiglia, dalla quale don Cosimo è stato allontanato per essere anche lui, come tutto il clero, fedele al re.

Nel furore degli ultimi giorni della Repubblica, ancor prima del vendicativo ritorno di re Ferdinando, i due amanti si troveranno a fare i conti ognuno con la propria sorte.

Gli ospiti saranno accolti, a partire dalle 20.00

con crostini gorgonzola e noci,

involtini di melanzane con vermicelli,

zuppa autunnale di castagne e fagioli.

Inizio spettacolo ore 21.00

Biglietto euro 35,00

Magnifici77 euro 30,00

Servizio di ‘Bussino per Villa di Donato’, in occasione degli spettacoli (servizio su prenotazione), pick – up in centro, dal Liceo Umberto (su via Carducci) alle ore 19.15.

Il medesimo bussino, a fine spettacolo, riporta al Liceo Umberto (contributo richiesto euro 10, prenotazioni@villadidonato.it).

FOTO CREDIT Giusva Cennamo agCubo

Prossimi Appuntamenti

L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

Sabato 6 gennaio 2024 - Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

FRANCESCO. Storia di una conversione. Con Francesco Puccio e Giacomo Casaula

Discussant Francesco Puccio, autore del testo

Venerdì 17 febbraio 2024 - Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

Com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo di e con Jacopo Fo.

Discussant Jacopo Fo autore del testo

Venerdì 24 febbraio 2024 - Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

Divine, di e con Mariella Fabbris e Ilaria Schettini

Venerdì 19 aprile 2024 - Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

Iaia Forte in Odissea Penelope

Sabato 11 maggio 2024- Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

George Sand e Chopin di e con Adriana Carli

Venerdì 7 giugno 2024 - Progetto speciale. L’arte di raccontare, cunti, favole e altre storie…

Una storia per Euridice di Luisa Guarro, con Chiara Orefice

LIVE in VILLA di DONATO nasce da un’idea di Patrizia de Mennato

Brunello Canessa, Direttore della rassegna di musica contemporanea

La Musica Ha Trovato Casa, e dei progetti DUETS e VdD NEXT GENERATION II edizione

David Romano, Direttore della rassegna musica da camera A-solo o in compagnia? I lunedì della Classica

Giacomo Casaula, Direttore della rassegna Il Teatro Canzone

Giuseppe Fontanella, Direttore della rassegna “OFF – artisti di passaggio”

Il calendario potrebbe essere soggetto a cambiamenti, si prega pertanto di verificare sempre date e orari sul sito e sulla pagina FB di Villa di Donato.

I biglietti sono acquistabili anche presso CONCERTERIA (Via Michelangelo Schipa 15, 80122, Napoli - www.concerteria.it).

La prenotazione effettuata a prenotazioni@villadidonato.it si intende confermata solo con l'acquisto del biglietto. L'acquisto in Villa è possibile solo last minute prima dello spettacolo, avendo richiesto la disponibilità dei posti a prenotazioni@villadidonato.it dalle ore 12 del giorno dello spettacolo.