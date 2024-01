Gea Martire in scena con “Della storia di G.G.”

Continua con un altro atteso appuntamento la stagione artistica del Nuovo Teatro Sancarluccio che da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024 (venerdì e sabato ore 21 domenica ore 18 - info 0815448891) presenta l'attrice Gea Martire con “Della storia di G.G.”.

Uno spassoso, ironico e pungente, monologo tratto dal racconto di Mariagrazia Rispoli con la drammaturgia della stessa artista e la regia di Mariano Lamberti. Per il pubblico dell'amato spazio di via San Pasquale a Chiaia diretto da Giuliana Tabacchini, l'idea è quella di rendere, attraverso due personaggi distinti, due contrastanti emozioni all'interno della stessa persona (dolore e piacere, lutto ed Eros,...) rappresentando una sorta di sdoppiamento psichico con due diverse personalità. Dalla rimozione del dolore della perdita si genera, quindi, un doppio sé che agisce, sente e vive in maniera diametralmente opposta: tanto l'uno è fragile, luttuoso e si esprime con toni veri e dolorosi, tanto l'altro è perfido, beffardo e usa toni da femme fatale di provincia. I due personaggi si alternano, si danno la mano, altre volte si fanno la guerra, in una sorta di girandola schizofrenica che si fa via via sempre piu? grottesca e divertente.

«Per il taglio grottesco e ironico che lo contraddistingue, il monologo de “Della storia di G.G.”- spiega il regista Lamberti - si puo? facilmente ascrivere nel registro della “black comedy”. La storia della donna che subisce la dolorosa perdita del padre ma che prova allo stesso tempo una alquanto irrefrenabile attrazione per l’uomo che ha il compito di sotterrarlo, si presta bene cosi? ad una buona dose di humour nero».