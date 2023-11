Natale, Gay-Odin presenta “Il Presepe in Salita Betlemme 31”

Uno scorcio di Napoli in miniatura, con la storica Fabbrica di Cioccolato, le maestranze all’opera e l’edificio Liberty di via Vetriera: è il presepe che Gay-Odin presenta nei locali dello storico opificio per tutto il periodo natalizio. Un omaggio al Presepe di cui quest’anno ricorrono gli 800 anni e una versione inedita ambientata nel quartiere Chiaia, cuore produttivo della Fabbrica.

<< In pochi sanno che, oltre all’ingresso di vico Vetriera, c’è anche un altro accesso alla Fabbrica Gay-Odin che si trova proprio in Salita Betlemme 31. Da qui l’idea di celebrare la Natività con una composizione presepiale da esporre in azienda durante il periodo delle festività natalizie. Una piccola opera d’arte con la quale abbiamo provato a rendere omaggio alla città, in particolare al quartiere che da oltre cento anni ospita la nostra fabbrica in uno dei palazzi Liberty più belli di Chiaia. E così, la Natività l’abbiamo rappresentata proprio qui, tra i vicoli che tanto amiamo della nostra Napoli >> spiega Marisa Del Vecchio A.D. Gay-Odin.

Il Presepe Gay-Odin ha richiesto sette mesi di lavorazione e l’impiego di materiali di recupero come sughero, legno e statuine di terracotta. Autore dell’opera è il napoletano Antonio Piscini, cultore dell’arte presepiale, che con dovizia di particolari è riuscito a riprodurre a mano libera vicoli e gradinate, archi e palazzi che circondano la Fabbrica di Cioccolato: nel punto più alto del presepe, all’interno della Chiesa di Santa Maria di Betlemme, è rappresentata la Natività e lungo la salita che conduce al Convento i tre Re Magi che, come nella più classica rappresentazione, portano in dono oro, incenso e mirra. A catturare l’attenzione è la rappresentazione della Fabbrica Gay-Odin volutamente riprodotta senza tetto per permettere allo spettatore di “calarsi” nell’opificio e osservare gli artigiani cioccolatieri nell’atto della lavorazione del cacao: c’è chi tempera il cioccolato, chi tosta a legna le bacche, chi si occupa del punto vendita e chi dell’incarto dei singoli prodotti. Accanto all’opificio si scorge anche il teatro Delle Palme e tutto intorno una città in festa.

Il Presepe Gay-Odin - visitabile dal 30 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 - è un invito a recarsi in Fabbrica nei giorni più dolci di tutto l’anno e a conoscere le tante proposte e idee regalo del brand. Tra i prodotti di punta del Natale spiccano i grandi lievitati delle feste: il Panettone Foresta al latte o extra fondente ricoperto di Cioccolato Foresta, prodotto iconico della casa; il Panettone Fondente con golosa colata di cioccolato, il Panettone Gocce e Crema Foresta impreziosito da piccole pepite e un cuore cremoso di cacao, infine il Pandoro con Gocce di Cioccolato. Ogni lievitato è racchiuso in una confezione regalo nelle tonalità oro e blu Fleury, storico colore dell’azienda, ed è dotato di uno speciale Spotify Code: basta collegarsi alla piattaforma musicale per ascoltare gratuitamente il podcast “Il Viaggio del Dono” uno storytelling emozionale dove il panettone della casa si racconta in prima persona. Per gli amanti del rituale del fine pasto, il Liquore al Cioccolato Gay-Odin è un dopocena cremoso e alcolico al punto giusto, una morbida carezza per il palato, ideale da consumare a temperatura ambiente o da servire freddo. Intramontabile il Tronchetto di Cioccolato Foresta disponibile nella variante al latte o fondente, mentre tra le nuove proposte spiccano gli Itinerari Leggendari: le tavolette monorigine realizzate con fave provenienti da Ghana, Ecuador e Tanzania ispirate ai viaggi straordinari di Onorina Gay e Isidoro Odin. Le specialità Gay-Odin possono essere acquistate sul sito gay-odin.it e spedite in tutta Italia ed Europa.