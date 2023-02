I Gatos Do Mar presentano al Kestè il nuovo Ep "Stregatti dalla luna"

I Gatos Do Mar, trio composto da Annalisa Madonna alla voce, Gianluca Rovinello all’arpa e Pasquale Benincasa alle percussioni, presenteranno il loro nuovo prodotto discografico al Kestè, in occasione del decimo anniversario della loro nascita come band. Appuntamento giovedì 16 febbraio alle ore 21:30.

“Stregatti dalla luna” è il nome del loro Ep. Una serie di celebri brani rivisitati in chiave elettronica.

Annalisa Madonna ci racconta: “Questo lavoro è nato durante la pandemia, è dunque carico di emozioni e “unicità”. Le novità inserite sono anche figlie dell’esigenza e delle circostanze. Non potendo suonare insieme, ci siamo avvicinati a quei brani che ci appartenevano emozionalmente da sempre e li abbiamo interpretati, ognuno in solitaria e con molto tempo per provare nuovi suoni. Poi abbiamo fuso le ispirazioni ed è così nato questo progetto che è il regalo nascosto della pandemia. Sono dunque delle cover, rifrangiate in chiave “New Gatos”. Le sonorità world, l’arpa di Gianluca si fondono all’elettronica, regalandoci un’esperienza completamente nuova. Sarà emozionante cantarlo in pubblico per la prima volta al Kestè”

Tra i titoli possiamo trovare Glory Box dei Portished, Gold dei Spandau Ballet e Jóga di Björk. La band ha scelto il Kestè per questo importante evento perché propio il Kestè ospitò il loro primo live in assoluto. “Annalisa e Gianluca mi presentarono l’idea di un progetto arpa e voce, e io accolsi subito la sfida. Sono onorato e felice che i Gatos Do Mar abbiano scelto di tornare qui per questa importante occasione. In questa città così avara di gratificazioni questi segnali sono una importante dimostrazione e fa bene al cuore", racconta Fabrizio Caleindo, patron del Kestè che oggi rappresenta un pezzo importante della storia musicale della città di Napoli.

Da quel primo concerto la formazione ha sperimentato molto, sino all’inserimento permanente dei suoni magici, delle percussioni e delle vibrazioni dell "hand pan" di Pasquale Benincasa che hanno reso questo progetto ancora più mistico, elegante, di grande classe.

La voce di Annalisa Madonna, con il suo sorriso e grande presenza scenica, è però l’elemento che riesce a sdrammatizzare il tutto, restituendo quella leggerezza che i Gatos do Mar vogliono portare in scena.

I loro live sono sempre troppo brevi, i colori e le emozioni che suscitano sono una cura per lo spirito. Sanno far emozionare, ridere, riflettere. Specchio delle nostre emozioni dal grande potere aggregante.

Gianluca Rovinello in chiusura : “Il Kestè ci ha accolti, coccolati e ha sempre dato spazio ai progetti più originali, inediti e fuori dagli schemi. Per noi era importante festeggiare in questa casa che ha creduto da subito in questo progetto e ci ha portato tanta fortuna. Qui c’è una sorta di magia grazie alla quale la bellezza si esalta. E` una casa che va sostenuta! "

Ingresso libero.

Info e prenotazioni al 0816121859