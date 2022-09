Galleria Toledo: tutti gli spettacoli della stagione 2022/2023

La nuova stagione del Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo parte il primo ottobre con "Ogni fuga è un'arte" di e con Andrea Kaemmerle (replica il 2 ottobre). Ad ottobre, ancora dal 14 al 16 "Volevo solo cercare di essere felice" di Claudio Ascoli da Antonin Artaud e Colette Thomas.

Dal 21 al 23 ottobre "L'inizio del buio" dal romanzo di Walter Veltroni, regia di Peppino Mazzotta, adattamento di Sara Valerio in scena con Giancarlo Fares.

Il 26 ottobre è la volta del documentario "L'ultimo fuorilegge" di Carlo Luglio e Fabio Gargano, in sala presente Pino Mauro protagonista del film.

"Scampoli" è la pièce in cartellone dal 28 al 30 ottobre, da Robert Mitchum e Andrea Camilleri, conferenza-spettacolo a cura di Massimiliano Civica.

Dal 16 al 27 novembre "Il mercante di Venezia" da William Shakespeare, drammaturgia e regia di Laura Angiulli, con Paolo Aguzzi, Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia, Antonio Marfella, Andrea Palladino, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza e Fabiana Spinosa.

"Piuttosto che sviluppare l'analisi dettagliata dei singoli spettacoli - dice la direttrice e fondatrice Laura Angiulli - per altro desumibile dalle singole schede, preferisco dare spazio a quelle riflessioni sulle quali poggia l'impianto del programma che, in coerenza con la consuetudine di Galleria Toledo, cerca nelle nuove formazioni rinnovate identità teatrali e possibili innovazioni linguistiche. E' evidente che questo lavoro di "scouting" non sempre può sortire effetti di stupefacente valore, ma - tant'è - la ricerca non può che attestarsi su uno spazio di rischio, e soltanto il rischio può interpretare l'antidoto più efficace contro il consolidarsi di forme cristallizzate, nient'altro che esercitazioni formali, infine. Tuttavia, nel contesto del programma, non mancano figure di assoluta garanzia, già fortemente accreditate e ricercate.

Uno spazio a sé acquisisce la produzione, ancora due opere dal repertorio shakespeariano , e una seconda messinscena dedicata e desunta da un testo di Philip Roth"

Accanto al cartellone di stagione, inoltre, numerose le iniziative che di per sé si connotano come progetti definiti:

- TEATRI IN MOVIMENTO : 48 spettacoli teatrali, 2 concerti 2 spettacoli di danza, riservati agli studenti delle scuole superiori della VI Municipalità (Ponticelli e S. Giovanni)

- Concerti a cura di Lorenza Pensato

- Cinema d'autore a cura di Lavinia D'Elia

- Cicli d'incontri con relatori di prestigio

- ampia collaborazione con atenei e scuole secondarie, non solo napoletane .

- in luglio Villa Pignatelli, con la XXIII edizione della rassegna Doppio Sogno

Come sempre una campagna di prezzi assolutamente contenuti, perché il teatro possa proporsi con agilità a una platea della massima ampiezza.

Programma Stagione 22/23

1 - 2 ottobre 2022

Guascone Teatro

OGNI FUGA È UN’ARTE

di e con Andrea Kaemmerle

E con Ras Kornica (violino), Ivo Andreevic (fisarmonica),

Branka Ceperac (contrabbasso), Danko Jugovic (sax e clarinetto)

7- 9 ottobre 2022

Elsinor Centro di Produzione Teatrale

in collaborazione con Riff Raff Teatro e Pav Academy

THE JOKERMAN

di e con Michele Maccagno

ideazione Michele Maccagno, Marco Merlini

drammaturgia Francesco Maria Asselta

regista collaboratore Marco Merlini

scenografia Ottavio Anania

costumi Gianluca Sbicca

light designer Gianni Pollini

consulenza musicale Emanuele De Checchi

14-16 ottobre 2022

Chille de la balanza

VOGLIO SOLO CERCARE DI ESSERE FELICE

di Claudio Ascoli

da Antonin Artaud e Colette Thomas

con Salomè Baldion, Giorgia Tomasi

e la partecipazione di Claudio Ascoli nelle diverse

voci maschili che accompagnano l’universo Colette.

Video Paolo Lauri

Musiche originali Alessio Rinaldi

Scene e costumi Sissi Abbondanza

Luci Teresa Palminiello

Suoni Francesco Lascialfari

Scrittura scenica Claudio Ascoli

21-23 ottobre 2022

L’INIZIO DEL BUIO

dal romanzo di Walter Veltroni

adattamento teatrale di Sara Valerio

regia Peppino Mazzotta

con Sara Valerio e Giancarlo Fares

sonorizzazioni e musiche inedite Massimo Cordovani

26 ottobre 2022

L’ULTIMO FUORILEGGE

regia di Carlo Luglio e Fabio Gargano

sarà presente in sala Pino Mauro, protagonista del documentario

28 - 30 ottobre 2022

Teatro Metastasio di Prato

SCAMPOLI

da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri

conferenza-spettacolo a cura di Massimiliano Civica

4-6 novembre 2022

MOLLY

dal personaggio di Molly Bloom

di Ester Palma e Giovanna Biraghi

con Cristina Golotta e Maria Sofia Palmieri

musiche Eugenio Tassitano

scene Tiziano Fario

regia Filippo d’Alessio

10-13 novembre 2022

Fattore K

I POETI MALEDETTI _ n.1 Io e Baudelaire

_Who wants to live forever?

un progetto di Biancofango

con Andrea Trapani

drammaturgia Francesca Macrì e Andrea Trapani

traduzione dal francese Francesca Macrì e Andrea Trapani

regia Francesca Macrì

luci Gianni Staropoli

consulenza al pianoforte Irene Ninno

direzione tecnica Massimiliano Chinelli

16-27 novembre 2022

Galleria Toledo produzioni

IL MERCANTE DI VENEZIA

da William Shakespeare

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con

Paolo Aguzzi, Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia, Antonio Marfella, Andrea Palladino, Caterina Pontrandolfo, Antonio Speranza, Fabiana Spinosa

impianto scenico Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

illuminotecnica Lucio Sabatino

29 nov-1 dicembre 2022

TEATROZETA in collaborazione con La MaMa experimental theater – Umbria International

rEVOLUTION

di e con Manuele Morgese

regia di Rolando Macrini

assistente alla regia Sara Iaccarella

original soundtrack by Rasmus Zschoch and Rolando Macrini

COMBO- FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA A CURA DELLA COMPAGNIA DI DANZA ED ARTI PERFORMATIVE CORNELIA

2 dicembre 2022 - COMMUNITY

pomeriggio- RESIDENZA ARTISTICA con la comunità transgender ad opera di Davide Valrosso

sera- MY BODY, MY STATEMANT! Ballroom Scene Napoletana

3 Dicembre 2022- RISCRITTURE CONTEMPORANEE

pomeriggio- RESIDENZA ARTISTICA con la comunità transgender ad opera di Davide Valrosso

sera- UN ALTRO SOGNO DI UNA MEZZA ESTATE di Cornelia e ArtGarage

4 Dicembre 2022- GENDER MATTERS

pomeriggio- RESIDENZA ARTISTICA con la comunità transgender ad opera di Davide Valrosso

sera- RESTITUZIONE DELLA RESIDENZA ARTISTICA con la comunità transgender ad opera di Davide Valrosso

YOUR BODY IS A BATTLEGROUND di Adriano Bolognino

5-6 dicembre 2022

Micro Teatro Terra Marique

LEGGERA

di Claudio Massimo Paternò - Caterina Luciani Massinis

regia di Claudio Massimo Paternò

con Caterina Luciani Massinis

10 dicembre 2022

INCONTRO CON MARCO POLITI

scrittore e giornalista

12-14 dicembre 2022

LA CONFESSIONE

di Marco Politi ed Alfredo Traversa

16-18 dicembre 2022

Ass. Cult. FOXTROT GOLF

Corinne Clery Francesco Branchetti in

LE RELAZIONI PERICOLOSE

da Pierre Ambroise-François Choderlos de Laclos

Traduzione e adattamento di David Conati

con Isabella Giannone Elisa Caminada

e con Giuliana Maglia e Stefano Dattrino

musiche originali Pino Cangialosi

regia Francesco Branchetti

21-23 dicembre 2022

NATALE IN FESTA

tre serate dedicate alla musica con la partecipazione di artisti internazionali

26-30 dicembre 2022

SIRENE

omaggio ad Annibale Ruccello

regia Vincenzo De Caro / Claudio Spaggiari

Contemporary artist Michel Giughese

musiche De Caro / Spaggiari

foto Lara Romualdi

scene e costumi Valentina Pagni

audio maker Guido Calabrò

trucco e parrucco Fabio Velotti per rasoi hair jazz

luci Daniele Nocciolini

project manager Edoardo Di Biasi

assistente Camilla Sequi

art graphic work Angelo Codolo

6-8 gennaio 2023

TOMBOLA

di Sandro Dionisio

20-21 gennaio 2023

produzione Sotterraneo

SHAKESPEAROLOGY

un'intervista impossibile a William Shakespeare

concept e regia Sotterraneo

in scena Woody Neri

scrittura Daniele Villa

luci Marco Santambrogio

costumi Laura Dondoli

sound design Mattia Tuliozi

tecnica Monica Bosso

sostegno Regione Toscana, Mibact

residenze artistiche Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt, Tram – Attodue, Associazione Teatrale Pistoiese

27-29 gennaio 2023

Elsinor Centro di Produzione Teatrale

IO SONO. SOLO. AMLETO

di e con Marco Cacciola

drammaturgia a cura di Marco Cacciola e Marco Di Stefano

con testi originali di Marco Cacciola, Lorenzo Calza, Marco Di Stefano, Letizia Russo audio live e video Marco Mantovani

luci Fabio Bozzetta

assistente alla regia Carlotta Viscovo

si ringrazia InBalia / Residenza Idra / Manifattura K

3-5 febbraio 2023

produzione ariateatro

BYE BYE BLACKBIRD

Ispirato a il Bacio della Donna Ragno di M. Puig

Regia e adattamento Chiara Benedetti

Con Denis Fontanari e Christian Renzicchi

Luci Iacopo Candela e Federica Rigon

Effetti audio Marco Sirio Pivetti

11-12 febbraio 2023

Evoè!Teatro

FUCK ME(N)

con Giovanni Battaglia, Emanuele Cerra, Paolo Grossi

testi di Giampaolo Spinato – Il professore animale;

Massimo Sgorbani – Tracce mnestiche di un padre di famiglia;

Roberto Traverso – Sunshine

adattamento e regia Liv Ferracchiati

luci Emanuele Cavazzana

fonica Giacomo Agnifili

costumi Lucia Menegazzo

foto di scena Marco Leonardo Pieropan

realizzato con il sostegno del Centro Santa Chiara di Trento

con il contributo di PAT – Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro, Comune di Rovereto, Cassa rurale di Rovereto

con il patrocinio del Centro antiviolenza di Trento, coordinamento donne

comunicazione curata da Cooperativa Smart

18-19 febbraio 2023

una coproduzione Network NdN, Teatro Libero Palermo,

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, Centro

Teatrale MaMiMò

LEVIATANO

di Riccardo Tabilio

con Giulio Forges Davanzati, Alessia Sorbello, Andrea Trovato

assistente alla regia Cristina Campochiaro

scenografie video Antonio Simone Giansanti

preparazione musicale a cura del M° Attilio Costa

disegno luci Enzo Biscardi

dramaturg Chiara Boscaro

regia, scene e costumi Marco Di Stefano

col supporto di TRAC – Centro di residenza teatrale

Pugliese, AterlierSì e Dracma – Centro sperimentale di arti

sceniche.

realizzato da Compagnia Carmentalia e La Confraternita del Chianti

24-26 febbraio 2023

Elsinor Centro di Produzione Teatrale

AMLETO

da William Shakespeare

di e con Michele Sinisi

13-26 marzo 2023

Galleria Toledo produzioni

AMLETO

drammaturgia e regia Laura Angiulli

impianto scenico Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

progetto in via di definizione

31 marzo -2 aprile 2023

BIMBA ’22

inseguendo Laura Betti e Pier Paolo Pasolini

drammaturgia, regia e interpretazione Elena Bucci

14-23 aprile 2023

Galleria Toledo produzioni

I CIOCCOLATINI DI OLGA

drammaturgia e regia Laura Angiulli

Alessandra D’Elia, Antonio Piccolo

impianto scenico Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

28-30 aprile 2023

La Compagnia dei Masnadieri

IL DESERTO DEI TARTARI

di Dino Buzzati

Regia Elisa Rocca

Con Massimo Roberto Beato, Alberto Melone, Matteo Tanganelli

Adattamento e drammaturgia Massimo Roberto Beato

allestimento scenico Jacopo Bezzi

musiche originali Giorgio Stefanori

aiuto regia Ferrante Cavazzuti

coordinamento Silvana Biagini

ufficio Stampa Maresa Palmacci

promozione Sofia Chiappini

foto e grafica Luca Tizzano

4 maggio 2023

AdA COLLETTIVO INFORMALE PER LA SCENA

MIRAGES/ FORSE UNA CITTA’

con

Anna Basti

Chiara Caimmi

Mariella Celia

Pasquale Passaretti

Edoardo Ricciardelli

Elisabetta Ventura

Loredana Antonelli | live visual

Lady Maru | music

ideazione | Loredana Antonelli |Pasquale Passaretti

assistente |Luca Capuano

produzione Lunarte

con il sostegno di La Dante di Anversa

progetto teatro in movimento- XI municipalità

Nell'intento di rispondere ai più significativi elementi posti in campo dall’ Avviso Pubblico espresso dal Comune di Napoli, che richiama il valore di una politica per i territori che sia "sistema integrato di servizi culturali" con ".. attività di spettacolo dal vivo, volte ad assicurare nelle aree periferiche delle città metropolitane progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso le arti performative”, il Teatro Stabile d'Innovazione Galleria Toledo si propone con un progetto riservato agli Istituti superiori della VI Municipalità, il cui territorio sociale costituito dagli allievi delle scuole secondarie rappresenta in assoluto il più sollecitante e prezioso patrimonio immateriale da valorizzare, per un futuro non lontano. Obiettivo del progetto è dilatare la competenza linguistica, e di conoscenza, nell'approccio alla lettura drammatica e alla consistenza interpretativa delle materie proposte, in un sistema interpretativo e rappresentativo che sia di richiamo per i giovani soggetti. Non si abbia sospetto rispetto alle opere poste in repertorio, si tratta di materiali sempre vicini alla sensibilità e alla capacità d'accoglienza dei ragazzi, appositamente lavorati per una piena possibilità di partecipazione all'evento rappresentato. D'altra parte se si vuole procedere verso un percorso che favorisca un riequilibrio di competenze foriero di pari opportunità fra centro e periferia, non si può che partire dalla scuola che è, istituzionalmente e nei fatti, il luogo cui è commessa la formazione e lo sviluppo di competenze.Il teatro nella definizione polilinguistica è uno straordinario campo per fascinazioni di lungo corso, luogo di confronto

e socializzazione, talvolta richiamo verso scelte professionali sostenute da passioni non occasionali.

Calendario Tournée 22/23

Galleria Toledo produzioni

PROGETTO LA CONGIURA/ GIULIO CESARE

da William Shakespeare

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Bruno Tramice, Alessandra D’Elia, Stefano

Jotti, Paolo Aguzzi, Antonio Marfella, Andrea Palladino

impianto scenico Rosario Squillace

disegno luci Cesare Accetta

illuminotecnica Lucio Sabatino

assistente Martina Gallo

Perugia 1-3 dicembre 2022

l’Aquila, TEATROZETA 4-6 dicembre 2022

Bologna, teatri di vita 8-10 dicembre 2022

Casciana Terme 11 dicembre 2022

Galleria Toledo produzioni

RICCARDO III invito a corte

da William Shakespeare

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia e Stefano Jotti

scene Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

Milano, Teatro Pacta 11-15 gennaio 2023

Reggio Emilia, teatro piccolo orologio- 1-2 aprile 2023

Galleria Toledo produzioni

IL BACIAMANO

da Manlio Santanelli

drammaturgia e regia Laura Angiulli

con Alessandra D'Elia e Stefano Jotti

scene Rosario Squillace

luci Cesare Accetta

Pergine, teatro comunale 18 gennaio 2023

ORARIO SPETTACOLI

teatro feriali ore 20.30 /

domenica ore 18.00

musica ore 21.00

BIGLIETTI

intero 18 euro

ridotto 15 euro

[convenzionati / over65]

giovani under 30 12 euro

[under30 / Carta Più / Carta Multipiù]

CARD

5 spettacoli 50 euro

10 spettacoli 85 euro

15 spettacoli 120 euro

20 spettacoli + 1 film in omaggio 150 euro

studenti 4 spettacoli 30 euro

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare i biglietti

telefonicamente o via e-mail:

prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com

In prevendita tramite Azzurroservice

INDIRIZZO

Galleria Toledo,

teatro stabile d’innovazione

via Concezione a Montecalvario 34

80134 Napoli

M linea 1 / stazione Toledo /

convenzionati con Supergarage

via Shelley 11 – Napoli / t. 0815518708

CONTATTI

[+39] 081425037 / [+39] 081425824

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

www.galleriatoledo.it

facebook.com/galleriatoledo