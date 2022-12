Natale di musica e spettacoli alla Galleria Toledo: tutto il programma

Natale di musica e spettacoli per il Teatro Galleria Toledo che, per queste festività, propone un fittissimo calendario di eventi.

Programma:

15 dicembre ore 18 - presso la Casa del Popoli di Ponticelli

Il Baciamano

di Manlio Santanelli

con Alessandra D'Elia e Stefano Jotti

regia di Laura Angiulli

Ingresso gratuito

Apparentemente un'operina minore, di fatto una macchina teatrale che offre spunti di significativo interesse al lavoro degli attori. La scommessa è nel ritmo serrato dello sviluppo narrativo, nella presenza a tutto tondo dei personaggi chiamati a una prova d'impegnativa adesione.

La trama, pure suggerita da eventi e vicende suffragate da "vero storico", scavalca i limiti dell'etica comune per consegnare l'evento a un ambito d'incredulo stupore, dove l'efferatezza del gesto sfugge alla consuetudine dei percorsi quotidiani e ritaglia ambiti rubati a certo immaginario delle letterature "noir", lividi paesaggi dove la soglia fra umano e bestiale è tanto labile da consentire sconfinamenti.

Spettacolo nell'ambito del progetto affabulazione del comune di Napoli

12-14 dicembre ore 20.30

La Confessione

di Marco Politi

una messa in scena di e con Alfredo Traversa

musiche di J. S. Bach

Costumi Arcade

allestimento e foto Luigi Petraioli

La Confessione, un prete gay racconta la sua storia di Marco Politi (giornalista e vaticanista) ed Alfredo Traversa, è il primo spettacolo teatrale in Italia che racconta la condizione di un sacerdote omosessuale. Il lavoro teatrale è tratto dall’omonimo libro di Politi, dal titolo “La Confessione. Un prete gay racconta la sua storia”, con l’interpretazione e la regia di Alfredo Traversa. L’opera nasce da un incontro con un prete che ha raccontato il suo mondo ed il suo vissuto, dall’entrata in seminario, alla sospensione e alla celebrazione eucaristica. "Un calvario attraverso le scomuniche della gerarchia ecclesiastica e la comprensione della condizione dell’uomo e dei suoi desideri carnali - dichiara Traversa -. Una testimonianza drammatica e sincera di un prete cattolico che scopre di essere omosessuale, raccontata sul palco senza segreti, mentre si mostra al pubblico come nell’atto di una confessione piena. Non c’è mediazione. Il suo corpo e la sua anima sono davanti agli spettatori". Lo spettacolo porta in scena il dissidio interiore di un uomo che vuole essere sacerdote e -al contempo-è conscio della propria condizione omosessuale. "Un uomo disarmato - dice Traversa - perché vorrebbe 'tenere insieme' tutte e due le sue parti, quasi un dramma dal sapore shakespeariano. Non è un atto di accusa alla chiesa, anzi: lo spettacolo indaga sull'uomo, nella sua interezza. Vuole essere un momento di riflessione su questo tema così delicato e raccogliere, insieme, il grido di dolore e l'appello di questo sacerdote. Credo che sia questa la funzione del teatro: portare in scena la verità, con le sue contraddizioni, e stimolare il pensiero". Dichiara Marco Politi, che ha raccolto la testimonianza del sacerdote: “Questa è la storia, mai raccontata, di un prete lacerato tra la fedeltà al proprio essere intimo e la fedeltà alla missione che ha scelto. La Chiesa contraria a Francesco demonizza gli omosessuali, ma non ha il coraggio di affrontare gli abusi”. “Non è stato facile arrivare sino a questo punto. Sentire l’urgenza di portare un corpo in scena per vedere le sue piaghe. Per condividerne la contraddizione – racconta l’interprete Alfredo Traversa –, ho cercato lo scrittore e giornalista Marco Politi per anni, volevo comprendere quello che lo scrittore Vincenzo Cerami aveva già scritto sul conto del sacerdote nella prefazione al libro di Politi ('E’ il viaggio di un’anima alta, messa a dura prova da un destino difficile. Chi parla è una persona speciale, vera e vivente. La sua voce è di un uomo disarmante e sincero fin quasi alla spudoratezza, ma ferma nel suo desiderio di assoluzione e di vita'). C’è amore, c’è odio, c’è insicurezza, c’è distruzione, c’è salvezza, c’è conforto, c’è silenzio. C’è tutto il mondo nell’anima del nostro sconosciuto e se ci fosse una via d’uscita non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe il teatro".

BIGLIETTI

18€ intero

15€ ridotto convenzionati / over 65

12€ ridotto under 30 e carta Feltrinelli/Ubik

5€ studenti scuole di teatro

Biglietti in vendita su Azzurro Service oppure prenotabili mandando una mail all'indirizzo prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com

Martedì 20 dicembre ore 20:30

Il Natale dei Popoli | Spettacolo Conclusivo Progetto Insieme - Altri Natali

Uno Spettacolo realizzato nell’ambito del progetto “INSIEME: Interpretiamo la Natalità, Spettacolo Inclusivo di Espressione di Musica Etnica”, per l’integrazione e lo scambio interculturale.

Le sonorità “balcanico napulegne” di Bagarija Orkestar saranno accompagnate dal canto del coro multietnico di voci femminili e dalla danza del corpo di ballo del progetto Insieme, composto da donne di tutte le etnie, con coreografie di Diana Magri

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto Altri Natali.

NGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: infolekassandre@gmail.com

22 dicembre

KURDISH BALLADS

una serata dedicata al Kurdistan che prevede due appuntamenti

ore 19 - ingresso gratuito

proiezione del film

"Love in the Face of Genocide" di Sêro Hindî

Il documentario esplora l’impatto della sofferenza, della religione e della differenza culturale sulle canzoni d’amore a Shengal e documenta come gli Yazidi mantengano la loro eredità e raccontino le loro storie di amore e dolore attraverso questi canti di sopravvivenza.

Al termine della proiezione, in attesa del concerto, nel foyer del teatro, vi sarà un piccolo aperitivo e il nodo napoletano della Rete del Kurdistan (Napoli Senza Confini) terrà un breve aggiornamento informativo sulla situazione attuale, sia in Iraq che in Siria del Nord, nella quale l'esperienza di autogoverno democratico e femminista del Rojava subisce bombardamenti da parte dell'esercito turco dal 19 novembre.

Ore 21 - ASHTI ABDO in concerto

Ingresso 10 euro

Ashti Abdo – saz (tambûr), voce,

percussioni, duduk, marranzano.

Biglietti in vendita su Azzurro Service oppure prenotabili mandando una mail all'indirizzo prenotazioni.galleriatoledo@gmail.com

23 dicembre ore 21

GNUT in concerto

Alla Galleria Toledo il cantautore napoletano presenta il suo ultimo album Nun te ne fa’.

Nun te ne fa’ è l’album che testimonia la raggiunta maturità artistica di un musicista, che dopo vent’anni di esperienze e contaminazioni musicali, trova un’unica e personalissima strada per veicolare il suo emozionate songwriting e il suo inconfondibile timbro vocale.

Un coraggioso progetto d’insieme che conferma uno dei più raffinati esponenti del cantautorato italiano contemporaneo.

Biglietto € 20. In vendita su azzurroservice.net

28 e 29 dicembre ore 20.30

SIRENE omaggio ad Annibale Ruccello

Regia

Vincenzo De Caro / Claudio Spaggiari

Musiche De Caro / Spaggiari

Foto Lara Romualdi

Project manager Edoardo Di Biasi

Assistente De Caro Camilla Sequi

Art graphic work Angelo Codolo

Scene e costumi Valentina Pagni

Luci Daniele Nocciolini

Trucco e parrucco Fabio Velotti

per rasoi hair jazz

Voci radio Marco Bottari Michele Cimmino Alessio Matteini

Vincenzo De Caro in scena con l’amico Claudio Spaggiari per omaggiare

Annibale Ruccello.

Protagoniste Genni e Zoe due vecchie travestite non più belle come un tempo. L’inesorabile scorrere del tempo. La storia racconta la vita, l’amicizia, gli amori, la solitudine di due persone, i loro desideri

e i sogni, solo e sempre sognati. Le continue negazioni imposte da una società dove l’unica fonte di benessere sembra essere la conformità, l’aderenza a modelli precostituiti in una parola: l’omologazione. Ed è proprio di questa omologazione che Genni e Zoe, due “anime diverse”, sono alla continua, spasmodica ricerca. Due anime, quindi, all’affannosa rincorsa del loro equilibrio, del loro posto nel mondo. Fra risate e schiamazzi, atteggiamenti eccessivi e incertezze, le due figure piano piano, ci prendono per mano e ci conducono nel loro mondo interiore. Sono lì davanti a noi, vestite e truccate come l’ultimo clown, pronte a svelarci il loro carattere, le loro paure, i loro desideri più intimi, le loro speranze, i loro sogni, le troppe dolorose frustrazioni. Un epilogo inatteso ci attende dunque, là dove solo le cinque rose abbandonate sul tavolo saranno le uniche testimoni della loro

scelta definitiva.

