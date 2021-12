“La Galleria del tempo" a Palazzo Reale: percorso multimediale nella storia di Napoli

Il 21 dicembre si inaugura “La Galleria del tempo”, un percorso multimediale nella storia di Napoli che amplia l’offerta culturale del complesso di Palazzo Reale, nel nuovo spazio espositivo di 1800 metri quadrati delle suggestive Scuderie Borboniche.

La mostra permanente conduce il visitatore in un viaggio nella storia della città di Napoli attraverso i secoli, a partire dall’età greco-romana fino all’inserimento del suo centro storico nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Importanti reperti archeologici rinvenuti negli scavi dei cantieri della metropolitana dialogano con installazioni multimediali e videoproiezioni che illustrano l’evoluzione urbanistica della città.

La corte angioina e quella aragonese prendono vita attraverso la voce di personaggi storici come rappresentati come ologrammi in dialogo tra loro.

L’apparato didattico di testi e video ripercorre l’età vicereale e quella borbonica, immagini evocative degli eventi storici e dei monumenti più significativi della città si alternano a sculture ed elementi decorativi provenienti da chiese del centro storico.

Il Novecento è rappresentato da una selezione di estratti da capolavori cinematografici e il percorso espositivo si conclude con la rievocazione dei suoni e dei colori di un vicolo del centro storico napoletano.

INFO

- Anteprima per il pubblico martedì 21 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 con ultimo ingresso entro le 16.00.

- La Galleria del tempo sarà aperta tutti i giorni, escluso il mercoledì, dalle 9.00 alle 16.00, con ultimo ingresso alle ore 15.00

- Nel periodo delle feste natalizie l’accesso al nuovo spazio espositivo sarà compreso nel biglietto d’ingresso dell’Appartamento Storico.