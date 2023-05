Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister presentano “Water Closet” di Alberto Bottillo

Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister presentano la mostra “Water Closet” dell’artista Alberto Bottillo.

Mercoledì 24 maggio, dalle 17.30 alle 20, il vernissage aperto al pubblico vedrà protagoniste le opere dell’artista napoletano, classe ’82, ingegnere per professione, artista per vocazione.

Alla costante ricerca di sempre nuove tecniche da sperimentare e soggetti da rappresentare, la sua arte è fortemente ispirata alla tradizione partenopea, con le sue potenti icone, rivisitate in chiave moderna. Con l’esposizione “Water Closet” Alberto Bottillo elabora il water-closet come contenitore e contenuto di una parte di sé, come osservazione e riflessione della coscienza. Nei suoi lavori, la ripetizione del bagno è continua seppur variegata nei colori accesi, perché ripetute e forti sono le emozioni e gli stati d’animo provate tra quelle quattro mura. La visione prospettica è legata a quella di cui tutti i giorni, più volte al giorno, siamo costretti a fare esperienza. Il bagno è l’ambiente dell’intimità per eccellenza, che sia di un luogo pubblico o quello di casa, resta uno spazio delimitato dove entrare in contatto con sé stessi, con il proprio corpo e le proprie emozioni. Il bagno rimanda alle universali necessità fisiologiche; consente di abbandonarsi ai pensieri più profondi e segreti, ai segni sul muro, alle trasgressioni. L’artista espone la propria intimità facendola uscire dallo spazio protetto del “water closet”, per ricontestualizzarla in una dimensione pubblica, con l’opera “45 stitches” ispirata ad una esperienza dell’artista vissuta all’età di 7 anni. “45 stitches” è l’ultimo lembo di pelle che, ogni giorno, restava tra la bendatura ed una profonda ferita sul collo, segno indelebile di un intervento chirurgico. Davanti allo specchio del bagno, un incontro quotidiano con sé così intimo da svolgersi sotto la superficie della pelle. Il tempo della medicazione, percepito come dolorosamente infinito, viene domato dall’artista, trasformando il doloroso rituale in uno “strappo” di colore.

L’artista ha partecipato alle tre edizioni della “Fiera del Design Indipendente Mercato Meraviglia” (Dicembre 2014, 2015 e 2016) ed alle tre mostre collettive “Libera Ispirazione” organizzate dall’associazione IntentArt. Il talentuoso Alberto si esprime con acquerelli, acrilico, additive painting, china, olio, pencil e tecniche miste; presenterà i suoi lavori handmade negli spazi di Galleria Navarra.

Si tratta della quarta mostra in esposizione a Galleria Navarra, ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro.

< > , dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di Galleria Navarra Rossopomodoro.

La storia del luogo, la stratificazione edilizia e culturale e il progetto di recupero degli ultimi anni hanno reso possibile la collaborazione tra Galleria Navarra e Fondazione Made in Cloister, attiva dal 2016 nella promozione dell’arte contemporanea a Napoli. Ogni tre mesi la Fondazione si occupa di selezionare le opere di giovani artisti da esporre negli spazi, interni e esterni della Galleria. Il programma artistico si focalizza sull’esposizione di artisti emergenti con una propensione per processi creativi con una forte connessione tra memoria e contemporaneità.



Galleria Navarra

La nuova Galleria Navarra, al civico 23 di Piazza dei Martiri, è Pizzeria e Ristorante, Cocktail Bar, Spazio d’Arte e Giardino. Artefici del nuovo progetto sono gli imprenditori Franco Manna e Pippo Montella, già fondatori di Rossopomodoro, che, insieme alla famiglia D’Alessio, proprietaria delle mura dal 1991, hanno curato l’intervento di restauro. Il sito ritrova l’allure di un tempo e si apre alla città con un progetto di accoglienza che vede insieme arte contemporanea, pizza, ristorazione e mixology gestita da La Fesseria noto cocktail bar partenopeo. Un progetto che vuol essere “un salotto nel salotto”, luogo d’incontro, incubatore d’iniziative culturali e gastronomiche, giardino d’arte e cocktail bar. Design contemporaneo ed elementi originari recuperati definiscono gli spazi dove spicca la grande sagoma stilizzata di San Gennaro realizzata site-specific da Ventrella, storico brand di gioielleria a Napoli dal 1850.

Il Giardino di Galleria Navarra è una piccola, elegante oasi di verde e bellezza nel cuore di Chiaia: uno scrigno segreto, dove ci si ritrova, tra il fresco di alberi di alto fusto, ai tavolini a sorseggiare un drink o una centrifuga, per un light lunch e una pizza della tradizione napoletana.



GALLERIA NAVARRA

P.zza dei Martiri, 23, Napoli.

081 3359747

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24.