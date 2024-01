Galleria Navarra presenta “1st ANNUAL PHOTO EXHIBITION”, un nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia. A partire da domenica 21 gennaio, e per tutto il 2024, i locali della Galleria accoglieranno le immagini mozzafiato di 12 fotografi: una mostra per ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio.



Dal 21 gennaio fino al 21 febbraio saranno esposti gli scatti tratti dal libro di fotografie di Alessandro Staiano, "BEHIND THE SCENES ", pubblicato nel 2019. Alessandro Staiano, alias Luric, è étoile del Teatro di San Carlo e grande creativo della fotografia, che con occhio deciso, sensibile e curioso ha immortalato la vita del back stage dei ballerini, per mostrare ciò che accade dietro le quinte: il dolore, la gioia la stanchezza, la concentrazione, la preparazione ed il silenzio, che precede l'entrata in scena. L’artista immagina i danzatori come dei contenitori, che devono svuotarsi prima di entrare in scena, per fare spazio ad un altro liquido o sostanza che prenda il posto di quella che c'era prima. Nelle foto presenti, la danza è quasi assente, la macchina fotografica è stata puntata solo sui momenti "reali", lasciando sulla scena i vari personaggi e i passi di danza.



“Sono felice di questa collaborazione con Galleria Navarra, il nostro progetto nasce dall’ entusiasmo e la voglia di dare voce a quei ragazzi che hanno scelto di rimanere a Napoli nonostante le non poche avversità” dichiara Luigi Tarallo, curatore della mostra fotografica, esperto del mondo dell'arte e manager nell’organizzazione di eventi culturali con l’obiettivo di dare spazio ai giovani artisti emergenti napoletani.



"BEHIND THE SCENES Quando il sipario si chiude, tutto cambia” è la prima mostra che inaugura il progetto 1st ANNUAL FOTO EXHIBITION in esposizione a Galleria Navarra, ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro.



“Continua il nostro impegno nel promuovere l’arte contemporanea attraverso i nostri spazi e la nostra accoglienza, con orgoglio presentiamo un nuovo progetto d’arte di un ciclo volto a promuovere giovani fotografi. L’ingresso alla mostra è gratuito per permettere a tutti di immergersi nel mondo della fotografia, sorseggiando un cocktail o degustando una pizza della tradizione, seduti nelle eleganti sale della Galleria. Vogliamo così offrire un’esperienza d’arte e d’intrattenimento di ampio respiro e tornare a essere spazio espositivo, luogo d’arte nel cuore di Napoli”, dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di Galleria Navarra Rossopomodoro”