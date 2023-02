Galleria Leone, inaugurazione con party esclusivo (FOTO)

Galleria Leone riparte e lo fa con un veste totalmente nuova. Un party esclusivo ha dato il via alla nuova gestione del noto locale di Mergellina. Un'occasione per far provare la cucina tradizionale rivisitata, ma anche per far ascoltare musica live e presentare le proposte per il 2023.

La serata di sabato 4 febbraio ha visto esibirsi il Sara Vanderwart Quartet, seguiti dal dj set di Jessica Ferrara. Punto di forza di Galleria Leone - Bistrot d'arte è la location, con una scala di vetro che separa le due anime del locale. Oltre alla cucina ricercata, questa location offre anche un sofisticato cocktail bar per la seconda serata.

Ogni weekend, si alterneranno artisti e performer di ogni genere: musicisti, cantanti, deejay. Il programma sarà sempre aggiornato sulle pagine social della Galleria.