Tour in zattera di notte alla Galleria Borbonica

Venerdì 7 aprile, ritorna il fascino Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli.

Una piccola cisterna, realizzata alla fine del 1400, delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso, raggiungibile attraverso un breve cunicolo da dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura, oltre alle croci incise nella malta legate al duro lavoro del “pozzaro“. Successivamente si percorrerà un piccolo cunicolo detto di “Pizzofalcone”. Si scenderà ad una profondità di 40 metri nelle viscere della città ad una temperatura percepita 16/18 gradi.

Faranno da incredibile cornice al nostro emozionante tour, enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti.

Dettagli dell’evento

Data: 7 aprile 2023

Orario turni: ore 20:00 | ore 22:00

Durata 1 ora e 30 minuti

Appuntamento: Galleria Borbonica (Garage Morelli, Via Morelli, n°61 - ingresso pedonale del Parcheggio Morelli)

Costo €20 per persona di cui €6 di prevendita online + €14 da saldare in loco

Bambini: I bambini possono accedere dai 10 anni compiuti, accompagnati da adulto

Al momento dell’ingresso, per i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 15 anni, è indispensabile l’esibizione del documento d’identità o del codice fiscale.

Info e contatti: prenotazioni@viverenapoli.com +39 334 111 9819