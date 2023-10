La galleria d’arte Spazio Eventi in Tour a Napoli a cura di Samantha Valente

presenta le opere degli artisti

Maura Boccato,

Riccardo Magatti,

Paola Manieri e

Raffaella Martino

in esposizione presso

il Caffè Bar Ferrieri Diaz in Via Armando Diaz 50 e

Le Nuage Rose in via Cavallerizza a Chiaia 18 dal 28 Ottobre al 12 Novembre.

Sulla scia dell'itinerario d'arte denominato

Art Festival Salerno la finalità identica è dimostrare che l’arte può essere proposta anche lontano dagli edifici classici e dai monumentali musei, dando vita a vere e proprie gallerie d'arte urbana mediante l'esposizione di opere d'arte contemporanea realizzate da artisti provenienti da tutta Italia ed esposte in diverse strutture commerciali della città quali caffè, ristoranti, boutique d'alta moda, gioiellerie, hotel.

Opere che non devono restare chiuse in un magazzino o in atelier, ma mostrarsi in tutta la loro bellezza e allietare le giornate di chi frequenta il bar, il ristorante o il locale dove sono esposte.

Un’idea di arte alla portata di tutti, immediatamente fruibile con una visione che piace molto agli #artisti e a tutti i nostri numerosi sostenitori con la probabilità sempre più alta che un'opera piaccia a qualcuno e trovi una nuova casa.

La galleria d’arte Spazio Eventi aggiunge bellezza nei luoghi dove trascorriamo più tempo che a casa, circondati da colori e creatività così da rendere le nostre giornate meno grigie e noiose.

Info:

spazioeventigalleriarte@gmail.com

+39 3273987891