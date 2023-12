Magie del Belcanto e Danze d'Epoca: Galà Dinner Belle Epoque di Inizio Anno 2024

Venerdì 5 gennaio 2024 alle h.19.30 presso la splendida Terrazza Rame' del Gold Tower Lifestyle Hotel avrà luogo il Galà Belle Epoque di Inizio d'Anno dal titolo "Magie del belcanto e danze d'epoca", spumeggiante ed originale connubio tra il belcanto lirico e le Danze d'Epoca.



Si esibirà il trio lirico partenopeo, composto da tre notevoli voci di levatura internazionale: il soprano Olga De Maio, dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja e dal noto attore partenopeo Sasà Trapanese.



Insieme a loro il Gruppo Culturale "Danzando nel Tempo" di Napoli e di Aversa Palazzo Cascella che proporrà splendidi assolo con costumi e coreografie fin de siecle, accompagnando con balli d’epoca i brani eseguiti dai tre artisti lirici, tratti dal repertorio belcantistico salottiero, operistico, operettistico e da quello classico napoletano di fine Ottocento e inizi Novecento, riproducendo e riproponendo la tradizione dei magnifici salotti della belle epoque.



Sarà una serata davvero indimenticabile per vivere un' atmosfera sognante nei giorni iniziali del nuovo anno, in un viaggio extratemporale, quasi toccando il cielo con un dito,dominando dall'alto la nostra bellissima città dalla suggestiva Terrazza Rame', in uno spettacolo nello spettacolo, davvero magico ed imperdibile.



L'evento, organizzato dall' Associazione Culturale Noi per Napoli APS, ha una finalità di beneficenza, con il ricavato verrà effettuata una spesa di generi di prima necessità per le mense delle famiglie bisognose della città di Napoli e provincia, quindi il cuore di chi parteciperà alla sosterrà anche l'iniziativa solidale dell'Associazione.



Il costo ed il contenuto dell'evento è di 35 euro e comprende:

spettacolo

food & beverage con posto a sedere al tavolo

parcheggio custodito auto

attiguo all' hotel



•Vendita tickets online: Etes.it

•Punto vendita diretto: Edicola Centrale Piazza del Gesù Napoli

Info & prenotazioni: 339 4545044 - 081 1996 6381