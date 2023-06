Gabriele Esposito Live al Pessoa Luna Park

Al Pessoa Luna Park, la sezione dedicata alla musica live prosegue con il secondo appuntamento: giovedì 22 giugno alle ore 21:00 c'è Gabriele Esposito Live.

Il concerto è gratuito ed è possibile riservare l'ingresso al link: https://pessoalunapark.it/prenota/

Gli accessi sono in numero limitato, ma è stata creata una waiting list cui ci si può iscrivere in caso di prenotazioni chiuse.

Per permettere a tutti di godersi lo spettacolo, i prenotati dovranno accedere entro le 21.30. Dopo tale orario, la prenotazione sarà considerata scaduta e si lasceranno entrare gli iscritti alla waiting list.



Gabriele Esposito è un cantante e cantautore italiano nato a Napoli nel 1998. Da bambino, impara a suonare la chitarra da autodidatta grazie ai tutorial di YouTube. Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor ed arriva alla fase del Bootcamp. Comincia a girare l'Italia ed a esibirsi in strada in diverse città. Nel 2020 pubblica il suo primo EP in inglese Mindindividual 2.0 sostenuto da una raccolta fondi su MusicRaiser. Le sue influenze musicali spaziano da John Mayer, passando per Frank Ocean arrivando a Pino Daniele. Nel 2017 decide di ritentare l’esperienza del talent show e si presenta a X Factor con l’inedito Limits, arrivando in semifinale.

Torna quindi alle sue radici e inizia a scrivere canzoni in dialetto napoletano. Nel 2021 pubblica il singolo Napoli lo-fi, (Satellite Records, distribuito da Believe). Intanto continua ad esibirsi in strada, scegliendo i luoghi a cui si sente più legato: Salerno, Cava dei Tirreni, e soprattutto Napoli.

Nel 2022 pubblica un EP che prende il nome dalla strada del Vomero in cui è solito suonare, Via Scarlatti, composto da cinque brani di artisti napoletani. L’EP raggiunge più di un milione di streaming in pochi mesi. Gabriele parte per il tour italiano Love Napoli Live. Il 22 dicembre dello stesso anno esce L'Unica, ballata romantica in napoletano. Ad un mese dalla sua uscita il brano ha totalizzato più di 200k di streaming, raggiungendo la quinta posizione in Viral 50 Italy su Spotify e ottenendo la copertina su Napoli Centro, prima playlist di Spotify per la musica napoletana. Il 26 maggio scorso è uscito il nuovo singolo Aret ‘a nu penziero (Asino Dischi con distribuzione The Orchard), che affronta il tema delle relazioni a distanza.



Il Pessoa Luna Park è ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, Luna Park Urbano è un progetto finanziato, nell'ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro.

Negli spazi dell'Ex Ospedale Militare, anche quest'anno location di eccezione, il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l'occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una ricca programmazione di live musicali.

Si conferma la collaborazione con l’artista Roxy in The Box, con il ritorno della Biliardina Trans, un calcio balilla in cui al posto degli omini tradizionali ci sono 22 personaggi femminili di rilevanza mondiale come Rita Levi Montalcini, Sofia Loren, Anna Frank e Ricchioners, un tiro al bersaglio contro l'omofobia e due nuove installazioni site specific, Bigotteria e Naturaless, realizzate in collaborazione con Pessoa Luna Park.

Le aree del Luna Park comprendono:

Musica: jam session, live di musica indipendente, party tematici, nuovi format musicali e dj set.

Playground: giochi da tavolo in formato XXL a cui partecipare da soli o in squadra, con un torneo di giochi notturno ogni settimana con le installazioni artistiche di Roxy in the Box, dissacranti, ironiche e ultra-Pop come l'artista partenopea

Mercato Green & Picnic: ogni domenica, per trascorrere una giornata all'insegna del recupero di oggetti e alimenti che altrimenti andrebbero sprecati

Area Kids: con attività e laboratori dedicati ai più piccoli

L'ingresso al Pessoa Luna Park è sempre gratuito. La capienza è limitata, quindi la prenotazione è fortemente consigliata al link: https://pessoalunapark.it/prenota/



Pessoa Luna Park

Ex Ospedale Militare, Vico Trinità delle Monache, Napoli

9 giugno - 6 agosto 2023

Giovedì e venerdì dalle 18.00 all'1 di notte, sabato e domenica dalle 12:00 all'1 di notte

Info sito https://pessoalunapark.it/ - Facebook: https://www.facebook.com/pessoalunapark/ - Instagram: https://www.instagram.com/pessoalunapark/