XXXV Edizione di Futuro Remoto: Transizioni

Il primo festival della scienza in Europa festeggia i suoi primi 35 anni. Era il 1987 quando grazie ad una felice intuizione del fisico Vittorio Silvestrini Città della Scienza inaugurò il primo Festival della Scienza europeo: Futuro Remoto.

Da allora è iniziato un viaggio avvincente che dura da 35 anni in cui la ricerca scientifica italiana ha raccontato al grande pubblico svariati successi, innumerevoli sfide e ambiziosi obiettivi.

Quest’anno Futuro Remoto - in programma dal 23 novembre al 3 dicembre - sceglie il tema quanto mai attuale delle ‘Transizioni’, narrando l’avanguardia della scienza e il suo impatto sulla qualità della vita e dell’ambiente, mantenendo sempre vivo, il concept originario del festival che è quello di avvicinare quanto più possibile scienza e società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto ricco il programma dell’edizione 2021 - realizzato con il sostegno della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della Campania, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica- INAF, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e la partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN - con 396 eventi, di cui 178 in presenza e 218 da remoto, con 19 eventi internazionali, format di comunicazione innovativi e 10 mostre fruibili in presenza e on line, che spaziano dall’astronomia, alla botanica, alla matematica, all’arte, dalla fisica alla chimica.

Tante - dunque - le iniziative che declineranno il tema delle Transizioni nei vari significati: transizione agro-ecologica, transizione culturale, transizione dei linguaggi, transizione di genere, transizione digitale, transizione ecologica, transizione economica, transizione energetica, transizione epidemiologica, transizione eco-sociale, transizione scientifico-culturale, transizione scientifico-tecnologica, transizione urbana.

Anche stavolta il pubblico, potrà interagire, sperimentare e scoprire le ultime frontiere della conoscenza grazie alla preziosa presenza di scienziati, ricercatori ed esperti.