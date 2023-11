«Il futuro NELLA tradizione»: a Procida l’Europa per la Blue Economy

"Per salvare il mare, bisogna mangiarlo. Tutto". È lo slogan del progetto, «Il futuro NELLA tradizione» sviluppato dal Comune di Procida, nell’ambito delle misure di supporto alla pesca, promosse dalla Regione Campania e dal Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FAMP), che verrà presentato sull’isola di Procida (Napoli), in Piazza Marina Grande, venerdì 1°dicembre alle 10:00 durante la tavola rotonda «La cura del mare», mentre sabato 2 dicembre alle 12:00, è previsto il cooking show di antiche ricette di mare, rinnovate dagli chef dell’isola.



Due le leggi regionali motore dell’iniziativa: una – la 1.43 – che punta a ridurre le microplastiche a mare, sostituendo le scatole di polistirolo per il trasporto del pesce, con altre restituibili, riutilizzabili e rintracciabili grazie alla presenza di un microchip, l’altra – la 5.68 – che mira a preservare la biodiversità, promuovendo il pesce diversificato e a miglio zero, attraverso manifestazioni e prodotti di comunicazione, come spot sui social media e in radio, un video emozionale e un documentario realizzato dalla Cooperativa Ar.Tu.Ro-Procida TV, azienda di produzioni cinematografiche e televisive, diretti dallo sceneggiatore e film-maker Cristiano Esposito.





