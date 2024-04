E' il Futuro il tema del secondo appuntamento del format "Impronte - Storie Volti Linguaggi"

Si intitola “IMPRONTE” - Storie Volti Linguaggi il format ideato e realizzato dalla giornalista Laura Bufano che ha come testimonial la scrittrice Annella Prisco. Si tratta di un talk show itinerante e si caratterizza per l’individuazione di incontri tematici in luoghi deputati alla cultura nel Quartiere Collinare di Napoli.

Dopo il successo del primo incontro, avvenuto il 9 marzo presso Ethos e Nomos in via Bernini, che ha avuto come argomento di confronto “Il Successo” declinato al femminile, giovedì 11 aprile saremo in un altro luogo vomerese con un nuovo argomento. Questa volta “Impronte” sarà al Chiostro San Francesco in via Luca Giordano, 2 dove i partecipanti si confronteranno sul tema de “Il Futuro”.

A discuterne con la giornalista Laura Bufano ci saranno: Yvonne Carbonaro, scrittrice; Ciro De Novellis, scrittore; Gaetanina Longobardi, scrittrice; Gennaro Marino già docente di Lingua e Letteratura Inglese presso l’Università Federico II, oggi scrittore; Chiara Tortorelli, scrittrice. A ciascun partecipante verrà dedicata un’ intervista dove emergerà la sua storia personale e il suo linguaggio espressivo. Un post “Impronte Volti” li farà conoscere al popolo dei Social e a quello televisivo grazie alle riprese di Raffaele Carlino, direttore di “Italia Felix” visibile su tutto il territorio nazionale al can 268 del DTD. Il reportage fotografico è di Pino Attanasio e l’ideazione grafica di Emanuele Musella.

La sigla di Impronte, la cover “Something to remind you” (Qualcosa per farsi ricordare),di Pat Metheny, è stata realizzata da Anna Maria Bozza, cantante, autrice e musicista.

Ingresso gratuito