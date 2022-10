Innovazione e digitalizzazione per lo sviluppo del Sud: dibattito a Napoli

Lo sviluppo del Mezzogiorno passa inevitabilmente dalla digitalizzazione, partendo dal completamento delle infrastrutture telematiche di ultima generazione fino all’imprescindibile obiettivo di accrescere le competenze digitali dei cittadini. Questi i temi al centro dell’incontro organizzato dalla SLC Cgil a Napoli, “Futuro digitale e rete unica, per lo sviluppo del Sud”, dei veri e propri Stati generali delle telecomunicazioni nel Sud Italia.

Il dibattito, moderato dal giornalista del Mattino Nando Santonastaso, ha visto la partecipazione del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di Gianluca Daniele, Segretario della Slc-CGIL Napoli, Fabrizio Solari, Segretario Generale Slc-Cgil Nazionale, Nicola Ricci, Segretario Generale Cgil Napoli, Riccardo Saccone, Segretario Nazionale Slc-Cgil e Campania e di Emilio Miceli, Segretario Nazionale Cgil.

Hanno partecipato all'incontro anche Carlo Filangieri, AD FIBERCOP e Deputy Chief Network TIM, Giovanni Meli, Direttore Personale SIELTE e Francesco Nonno, Dir. Regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber.

Presente all'incontro anche Open Fiber, che nell'ambito della digitalizzazione ricopre un ruolo di primo piano. L’azienda che oggi conta 14,7 milioni di unità immobiliari coperte dalla sua rete a banda ultralarga in tutto il Paese grazie a un investimento complessivo di 14 miliardi di euro (4 già impiegati dal 2017 al 2021) era rappresentata a Villa D’Angelo da Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione.

“Open Fiber – ha dichiarato il manager – sta dando un contributo importante al rilancio del Sud Italia: in termini di offerta di posti di lavoro (sono oltre mille le persone impiegate tra dipendenti diretti e indotto ma ce ne servirebbero molti di più) ma anche per quanto riguarda la costruzione di una infrastruttura a banda ultralarga in fibra ottica, di ultima generazione, che consenta a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese di sfruttare tutte le opportunità offerte dal digitale”.

Quello di Open Fiber è del resto un piano che nelle sole Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia mobilita circa 1,7 miliardi di investimenti di cui 1,1 miliardi già spesi per cablare 4,6 milioni di unità immobiliari. I servizi di connettività di ultima generazione sono già aperti in 53 città di medie e grandi dimensioni delle aree nere in oltre mille comuni più piccoli e remoti delle aree bianche.

“Le principali città del Mezzogiorno sono coperte – prosegue Francesco Nonno – basti pensare a Napoli, Lecce, Palermo o Catania, dove i tassi di penetrazione della rete ultrabroadband sono di gran lunga superiori alla media italiana. Il nostro obiettivo è realizzare città intelligenti e borghi connessi, restituendo al Sud un ruolo di primissimo piano anche sul piano tecnologico per attrarre nuovi investimenti, nuove professionalità e opportunità di lavoro”.

Il Mezzogiorno è peraltro oggetto di un nuovo intervento di infrastrutturazione tecnologica, il Piano Italia a 1 Giga varato dal Ministero della Transizione digitale: Open Fiber - tra i 9 lotti del bando che le sono stati aggiudicati per un totale di 3,3 milioni di unità immobiliari da cablare in fibra ottica da Nord a Sud - è già partita con il grande progetto legato al PNRR proprio in Campania oltre che in Puglia e Sicilia.