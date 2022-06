Il Futuro delle Banche, convegno alla Federico II di Napoli

Mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10:00 presso il Centro Congressi di Via Partenope 36 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si terrà la presentazione in esclusiva per l’ateneo federiciano del rapporto McKinsey “Il Futuro delle Banche. Come le banche locally significant possono vincere la sfida”, promossa dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) e dall’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM).

La presentazione sarà curata da Alfonso Natale, senior partner e responsabile practice and resilience per il Mediterraneo.

Digitalizzazione, competenze, rischi, outsourcing, territorialità, governance alcuni dei temi oggetto di riflessione.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore della Federico II Matteo Lorito, del Sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi, della Direttrice DEMI Adele Caldarelli e del Vicepresidente Aifirm Corrado Meglio, tra gli illustri relatori, il Direttore Generale della BCP Felice Delle Femine parlerà del ruolo fondamentale di una Banca popolare per la crescita e lo sviluppo economico del territorio e delle strategie di business adottate dalla Banca per vincere le sfide.

Ne discuterà con Rosa Cocozza, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Giovanbattista Sala, titolare del servizio di supervisione della Banca d’Italia sulle banche di medie e piccole dimensioni, Sergio Gatti, direttore generale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Maurizio Donato, senior partner McKinsey.

Il dibattito conclusivo sarà curato da Maurizio Vallino, Direttore Aifirm.

Significativo il parterre delle presenze, che vede riuniti rappresentanti del mondo bancario e finanziario, del mondo accademico, della consulenza e delle autorità di vigilanza.

Per partecipare è opportuno inviare un cenno di adesione a demi.convegni@gmail.com