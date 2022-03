Concerto Funk & Jam nel cuore di Napoli

Martedì 29 marzo, concerto Funk & Jam al Grand Tour: a partire dalle 21:00 tanta buona musica, in un clima di divertimento, per trascorrere la serata in spensieratezza.



Tutti i martedì con il Format FUNK NIGHTS, gruppi musicali del territorio si alternano aprendo con un concerto. Questa sarà la volta di Andres Balbucea piano e voce, Vincenzo Lamagna al basso e Andrea De Fazio alla batteria.

A seguire Jam Session per chiunque desidera confrontarsi e condividere musica.



Ottimi cocktails e possibilità di gustare taglieri con prodotti preparati con tutta la cura dallo staff di Grand Tour, gestione che mette cura nei dettagli per restituire sempre un clima di confort.



Direttore artistico e comunicazione Rosa Vallefuoco.