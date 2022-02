Funk Nights, concerti e Jam a ingresso gratis

Martedì 1 Marzo parte il format FUNK NIGHTS: concerti pieni di groove e drink superlativi tutti i martedì al Grand Tour.

FUNK NIGHTS è un Format incentrato sulla musica dal vivo accompagnata da beverage di qualità in una Location come Grand Tour curata e definita con gran gusto.

Apriranno con un concerto di musica FUNK Viviana Novembre alla voce, Toto Allozzi alle Tastiere, Stefano Romano al basso e Daniele Capobianco alla batteria che ci immergeranno in una serata divertente, leggera in compagnia di chi più desideri.



* è consigliata la prenotazione: 342 504 7868

LOCATION Grand Tour Via Santa Lucia 66/68.

GRAFICO PUBBLICITARIO: Joele D' angelo

DIRETTORE ARTISTICO: Rosa Vallefuoco