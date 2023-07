Al Kestè, torna la formazione che ha dato il via alla rassegna The Pariamient:



Andres Balbucea tastiera e voce

Sergio Di Leo basso

Andrea De Fazio batteria



per un evento dal gusto totalmente FUNK

Open 21:00 Concerto

22:00 Jam Session



INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONI AL 3665058831