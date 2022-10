Live Music Funk al Bourbon Street

Live Funk Music Giovedì al Bourbon Street, musica dal vivo di qualità e grande divertimento. Ancora un appuntamento con il format che ha generato tanta aggregazione e divertimento nel cuore della città.

Alle 21:00 apertura con il concerto di tre talentuosissimi musicisti e a seguire palco aperto per tutti i musicisti professionisti del territorio e esteri.



L'appuntamento giusto per trascorrere un giovedì spensierato, in un contesto curato e con musica di qualità.

Prenota il tuo tavolo o passa a bere un Drink. Possibilità anche di cenare.

Info e prenotazioni: 366 5058831