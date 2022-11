Live Music Funk nel cuore della città, INGRESSO GRATUITO.

Torna l'appuntamento del Giovedì al Bourbon Street con musica dal vivo e tanto divertimento, in un contesto che mette cura in ogni dettaglio.



Le porte si aprono alle 20:00 per gustare un aperitivo o una cena, per partire poi con il concerto alle 21:30.

A realizzare il primo set d'apertura saranno Andres Balbucea tastiere e voce, Sergio Dileo al basso e Andrea De Fazio alla batteria. Tre professionisti dalle doti musicali brillanti.



A seguire il concerto, per le 22:30, apriremo alla Jam Session frequentata da tanti professionisti esteri e del territorio.



E' consigliata la prenotazione: 366 5058831