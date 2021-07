Fresco Lana: è luglio live al Lanificio 25

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/07/2021 al 29/07/2021 Orario non disponibile

Un luglio a tutto live quello che ci si appresta a vivere al Lanificio 25 di Napoli.

L’associazione Carlo Rendano, presenta una rassegna di ben 15 appuntamenti per allietare le serate infrasettimanali di luglio per chi resta in città.

Dopo l'appuntamento di giovedì 1 luglio con il concerto di Nicola Caso, cantautore della Penisola Sorrentina, con il suo show imprevedibile e molto ironico a base di funky e brani cantautoriali e quello tradizionale del venerdì con Around Jazz, martedì 6 tocca alla mostra spettacolo Move Art

Mercoledì 7 luglio, si balla il reggae con Valerio Jovine, musicista che non ha bisogno di presentazioni essendo membro dei 99 Posse e concorrente della trasmissione The Voice.

Giovedì 8 luglio, ecco il blues e l’r’n’b di Luca Notaro e Calmo

Venerdì 9 Luglio, torna Around Jazz con la formula concerto più Jam Session.

Il clou del Lanificio 25 sarà la terza settimana:

Giovedì 15 Luglio, con un altro protagonista della musica live partenopea, Andrea Tartaglia.

Venerdì 16 ancora Around Jazz (concerto più Jam Session), mentre chiudono il programma gli Spaghetti Casanova e Marcello Coleman, rispettivamente, giovedì 22 e giovedì 29 luglio.

Ma non è finita qui, il Lanificio è anche Stand up Comedy, con i comici più seguiti del momento: appuntamento martedì 13 con Andrea Arienzo e martedì 27 con Carmine Del Grosso

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...