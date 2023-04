Tornano le Frecce Tricolori

Mercoledì 5 aprile, alle ore 11:00, avrà luogo in Piazza del Plebiscito a Napoli la cerimonia di Giuramento e Battesimo degli allievi del Corso Drago VI della classe dei Corsi Regolari dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Sono 87 giovani, provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati tra 5000 domande di ammissione, giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue Istituzioni alla presenza di autorità militari, civili e religiose, al momento del giuramento vi sarà il passaggio delle Frecce Tricolori.

I velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale stenderanno sulla città di Napoli il tricolore della bandiera italiana, a suggellare il valore delle capacità e delle eccellenze espresse dall’Aeronautica Militare al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza della collettività, che parteciperà anche alla prove della cerimonia previste per il giorno 4 aprile. Presso il porticato del cortile d’onore di Palazzo Reale, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, si potrà visitare la mostra “Cento Anni”, dalle ore 09:00 alle 19:00, inaugurata il primo aprile, per le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare. Attraverso un racconto grafico, il visitatore potrà rivivere il percorso evolutivo compiuto dalla Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri. L’esposizione, attraverso pannelli tematici, intende ripercorrere idealmente questi primi 100 anni di storia, mettendo in luce i fatti più significativi, partendo dalle origini e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, proiettando il visitatore presso il futuro. Una struttura espositiva lineare, capace di snodare il racconto degli eventi storici con l’immediatezza della rappresentazione grafica e la conseguente lettura rapida della trasformazione tecnologica aeronautica, dell’evoluzione scientifica e del progressivo ampliamento delle capacità operative.