Franco Ricciardi incontra gli studenti di giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno in un dibattito dal titolo "Musica, cinema e diritto penale" in programma lunedì 4 Dicembre alle ore 12.00 presso l'Aula delle Lauree Nicola Cilento.

Come si emerge da un territorio contrassegnato dalla criminalità organizzata, quali sono gli strumenti utili per fare del contesto difficile in cui si cresce un punto di forza per sviluppare i propri talenti.

Il dibattito sarà moderato dal professore di diritto penale Elio Lo Monte