Franco Ricciardi super ospite della Festa del Sacro Cuore: concerto gratuito a Mugnano

Torna a Mugnano l'apputamento tanto atteso con la Festa del Sacro Cuore di Gesù.

Il calendario degli eventi di questa edizione si annuncia molto ricco tra le celebrazioni religiose e le tante iniziative d'intrattenimento per grandi e piccini.

Tornano, inoltre, dopo lo stop dovuto alla pandemia, anche i grandi eventi di punta dei festeggiamenti: la processione per le vie della cittadina (domenica 16 ottobre) e il concertone gratuito in piazzale Cesare Pavese (zona Mugnano 2000, il 19 ottobre).

Super ospite di questa edizione sarà Franco Ricciardi. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Luigi Sarnataro.

"Il concerto, completamente gratuito, si terrà mercoledì 19 ottobre alle 21 e 30 in piazzale Cesare Pavese" ha scritto il primo cittadino sui suoi profili social, aggiungendo "L'artista scelto è appunto Franco Ricciardi, conosciuto anche a livello nazionale per aver firmato la nuova sigla di Domenica In".

"A breve - ha spiegato, inoltre, Sarnataro - pubblicheremo il programma di tutti i festeggiamenti che dureranno dieci giorni".

Il Sindaco ha poi dato un'anticipazione anche su un altro storico appuntamento della Festa: lo spettacolo pirotecnico. "Ci sarà" ha detto, annunciando una grande novità: "quest’anno sarà uno spettacolo piro-musicale".